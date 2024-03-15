Челябинские спортсменки взяли золото на соревнованиях по дзюдо в Казани. Фото

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Пресс-конференция по эстафете паралимпийского огня. Екатеринбург, медали, золотые медали, чемпионат россии
Челябинские спортсменки победили в российском туре по дзюдо среди юниорок до 23 лет Фото:

Челябинские дзюдоистки завоевали две золотые медали на соревнованиях по дзюдо в Казани. Ева Огнивова и Виктория Лихачева победили в российском туре по дзюдо среди юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба минспорта региона.

«Две золотые медали завоевали спортсменки спортивной сборной команды Челябинской области на профессиональных соревнованиях „Российский тур дзюдо“ среди юниорок до 23 лет. Победительницами профессиональных соревнований стали Ева Огнивова и Виктория Лихачева», — сообщили в пресс-службе.

На соревнованиях, которые состоялись 14 марта в Казани были разыграны медали профессиональных соревнований, за которые боролись 68 представительниц 22 субъектов Российской Федерации. Челябинскую область представляли: Огнивова Ева, Лихачева Виктория и Сурикова Ульяна.

Ева Огнивова и Виктория Лихачева Виктория стали победительницами в российском туре по дзюдо среди юниорок до 23 лет
Ева Огнивова и Виктория Лихачева Виктория стали победительницами в российском туре по дзюдо среди юниорок до 23 лет
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Челябинские дзюдоистки завоевали две золотые медали на соревнованиях по дзюдо в Казани. Ева Огнивова и Виктория Лихачева победили в российском туре по дзюдо среди юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба минспорта региона. «Две золотые медали завоевали спортсменки спортивной сборной команды Челябинской области на профессиональных соревнованиях „Российский тур дзюдо“ среди юниорок до 23 лет. Победительницами профессиональных соревнований стали Ева Огнивова и Виктория Лихачева», — сообщили в пресс-службе. На соревнованиях, которые состоялись 14 марта в Казани были разыграны медали профессиональных соревнований, за которые боролись 68 представительниц 22 субъектов Российской Федерации. Челябинскую область представляли: Огнивова Ева, Лихачева Виктория и Сурикова Ульяна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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