Челябинские дзюдоистки завоевали две золотые медали на соревнованиях по дзюдо в Казани. Ева Огнивова и Виктория Лихачева победили в российском туре по дзюдо среди юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба минспорта региона.
«Две золотые медали завоевали спортсменки спортивной сборной команды Челябинской области на профессиональных соревнованиях „Российский тур дзюдо“ среди юниорок до 23 лет. Победительницами профессиональных соревнований стали Ева Огнивова и Виктория Лихачева», — сообщили в пресс-службе.
На соревнованиях, которые состоялись 14 марта в Казани были разыграны медали профессиональных соревнований, за которые боролись 68 представительниц 22 субъектов Российской Федерации. Челябинскую область представляли: Огнивова Ева, Лихачева Виктория и Сурикова Ульяна.
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