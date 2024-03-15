Выплаты для медиков и налоговые льготы: о чем Мишустин говорил с кабмином

Власти РФ заявили о новых мерах поддержки россиян: кто и какую помощь получит

15 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Правительство РФ приняло решения о новых мерах поддержки россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства озвучил новые меры поддержки россиян. Ранее соответствующие поручения дал президент Владимир Путин. Главное из выступления Мишустина — в материале URA.RU. Выплаты медикам Максимальный размер социальной выплаты медикам, работающим в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, составит 29 тысяч рулей для врачей и 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. В населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, максимальная сумма выплаты для врачей достигнет 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 30 тысяч рублей. Повышенные выплаты сотрудники сельских медучреждений получат уже в апреле (они будут учтены в зарплатах за март). Соответствующее поручение дал президент Путин во время выступления на Форуме будущих технологий в феврале. Новый Фонд оплаты труда медучреждений Согласно решению правительства, с 1 апреля в фондах оплаты труда учреждений здравоохранения не менее 50% расходов должно быть предусмотрено на заработные платы. Поддержка стариков и инвалидов Повышается доступность социальных услуг для пожилых людей и людей с инвалидностью. На поддержку тех, кто в силу возраста или ограничений по здоровью испытывает трудности в быту, на создание системы долговременного ухода будет направлено почти 12 млрд рублей. Регионы дополнительно получат более 4,2 млрд рублей. Это позволит обеспечить комплексное медобслуживание на дому нуждающимся в такой поддержке. Поддержка ДНР Донецкой народной республике будет выделен 1 млрд рублей на закупку отечественной техники для первичного звена здравоохранения. Это около 500 санитарных автомобилей. Также для ДНР закупят 200 легковушек с грузовым кузовом для доставки гуманитарной помощи и медикаментов в труднодоступные территории. Налоговые льготы для многодетных Многодетные семьи освобождаются от обязанности подавать заявления на предоставление льготы по имущественным налогам. Льготы будут начисляться автоматически. Налог на проценты по вкладам Необлагаемый лимит по доходам с «длинных» банковских вкладов теперь будет учитываться за каждый год, а не в конце срока депозита. Упрощения для бизнеса Предприятия, которые не вели коммерческую деятельность, получили возможность не подавать нулевую отчетность. Также планируется расширить круг компаний, которые согласиться на налоговый мониторинг и тем самым избежать дополнительных проверок и ошибок при начислении налогов. Субсидии аграриям Правительство выделило дополнительно 7 млрд рублей для зерновой интервенции. Это позволит поддержать производителей и стабилизировать цены на зерно, продукцию хлебопекарной и мукомольной промышленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства озвучил новые меры поддержки россиян. Ранее соответствующие поручения дал президент Владимир Путин. Главное из выступления Мишустина — в материале URA.RU. Максимальный размер социальной выплаты медикам, работающим в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, составит 29 тысяч рулей для врачей и 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. В населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, максимальная сумма выплаты для врачей достигнет 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 30 тысяч рублей. Повышенные выплаты сотрудники сельских медучреждений получат уже в апреле (они будут учтены в зарплатах за март). Соответствующее поручение дал президент Путин во время выступления на Форуме будущих технологий в феврале. Согласно решению правительства, с 1 апреля в фондах оплаты труда учреждений здравоохранения не менее 50% расходов должно быть предусмотрено на заработные платы. Повышается доступность социальных услуг для пожилых людей и людей с инвалидностью. На поддержку тех, кто в силу возраста или ограничений по здоровью испытывает трудности в быту, на создание системы долговременного ухода будет направлено почти 12 млрд рублей. Регионы дополнительно получат более 4,2 млрд рублей. Это позволит обеспечить комплексное медобслуживание на дому нуждающимся в такой поддержке. Донецкой народной республике будет выделен 1 млрд рублей на закупку отечественной техники для первичного звена здравоохранения. Это около 500 санитарных автомобилей. Также для ДНР закупят 200 легковушек с грузовым кузовом для доставки гуманитарной помощи и медикаментов в труднодоступные территории. Многодетные семьи освобождаются от обязанности подавать заявления на предоставление льготы по имущественным налогам. Льготы будут начисляться автоматически. Необлагаемый лимит по доходам с «длинных» банковских вкладов теперь будет учитываться за каждый год, а не в конце срока депозита. Предприятия, которые не вели коммерческую деятельность, получили возможность не подавать нулевую отчетность. Также планируется расширить круг компаний, которые согласиться на налоговый мониторинг и тем самым избежать дополнительных проверок и ошибок при начислении налогов. Правительство выделило дополнительно 7 млрд рублей для зерновой интервенции. Это позволит поддержать производителей и стабилизировать цены на зерно, продукцию хлебопекарной и мукомольной промышленности.