Избирком назвал лидеров и аутсайдеров явки на выборы в городах и районах ХМАО

В ХМАО жители районов традиционно показывают более высокую явку на выборах президента России, чем горожане. По данным, предоставленным окружной избирательной комиссией на 15.00 первого дня голосования, в процентном соотношении лидирует Нижневартовский район, а аутсайдером стал самый крупный город региона — Сургут.
«Данные по явке на 15 часов 15 марта. Нижневартовский район — 62,43%, Нефтеюганский район — 54,56%, Ханты-Мансийский район — 52,76%. Югорск — 39,50%, Пыть-Ях — 33,59%, Когалым — 33,05%. Сургут — 12,31%, Нижневартовск — 20,16%, Покачи — 21,38%», — указано в документе.
По числу проголосовавших избирателей крупные города лидируют. В Сургуте на избирательные участки пришло 35387 человек, в Нижневартовске — 35180. Замыкает тройку лидеров Сургутский район, в котором проголосовали 28654 жителя.
Ранее URA.RU публиковало первые данные о явке избирателей. По состоянию на 15 часов 15 марта в округе проголосовали 26,1% избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.