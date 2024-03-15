Избирком назвал лидеров и аутсайдеров явки на выборы в городах и районах ХМАО

Явка на выборах президента в крупных городах ХМАО оказалась ниже, чем в районах
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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Крупные города ХМАО отстают в процентном отношении от районов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО жители районов традиционно показывают более высокую явку на выборах президента России, чем горожане. По данным, предоставленным окружной избирательной комиссией на 15.00 первого дня голосования, в процентном соотношении лидирует Нижневартовский район, а аутсайдером стал самый крупный город региона — Сургут.

«Данные по явке на 15 часов 15 марта. Нижневартовский район — 62,43%, Нефтеюганский район — 54,56%, Ханты-Мансийский район — 52,76%. Югорск — 39,50%, Пыть-Ях — 33,59%, Когалым — 33,05%. Сургут — 12,31%, Нижневартовск — 20,16%, Покачи — 21,38%», — указано в документе.

По числу проголосовавших избирателей крупные города лидируют. В Сургуте на избирательные участки пришло 35387 человек, в Нижневартовске — 35180. Замыкает тройку лидеров Сургутский район, в котором проголосовали 28654 жителя.

Ранее URA.RU публиковало первые данные о явке избирателей. По состоянию на 15 часов 15 марта в округе проголосовали 26,1% избирателей.

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В ХМАО жители районов традиционно показывают более высокую явку на выборах президента России, чем горожане. По данным, предоставленным окружной избирательной комиссией на 15.00 первого дня голосования, в процентном соотношении лидирует Нижневартовский район, а аутсайдером стал самый крупный город региона — Сургут. «Данные по явке на 15 часов 15 марта. Нижневартовский район — 62,43%, Нефтеюганский район — 54,56%, Ханты-Мансийский район — 52,76%. Югорск — 39,50%, Пыть-Ях — 33,59%, Когалым — 33,05%. Сургут — 12,31%, Нижневартовск — 20,16%, Покачи — 21,38%», — указано в документе. По числу проголосовавших избирателей крупные города лидируют. В Сургуте на избирательные участки пришло 35387 человек, в Нижневартовске — 35180. Замыкает тройку лидеров Сургутский район, в котором проголосовали 28654 жителя. Ранее URA.RU публиковало первые данные о явке избирателей. По состоянию на 15 часов 15 марта в округе проголосовали 26,1% избирателей.
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