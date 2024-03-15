Ресторан располагался в ТЦ «Калинка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Тюмени закрылся семейный ресторан «Счастье». Такая информация указана в соцсетях заведения.

«Добрый день, наши дорогие гости. У нас для вас важная информация. 11 февраля мы работали последний день», — указано в соцсетях ресторана. Причина закрытия заведения неизвестна.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Позиции в меню не изменились.