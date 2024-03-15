В центре Тюмени закрылся семейный ресторан

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Виды города. Тюмень, прохожие, пешеходы, улица республики, ресторан счастье
Ресторан располагался в ТЦ «Калинка» Фото:

В центре Тюмени закрылся семейный ресторан «Счастье». Такая информация указана в соцсетях заведения.

«Добрый день, наши дорогие гости. У нас для вас важная информация. 11 февраля мы работали последний день», — указано в соцсетях ресторана. Причина закрытия заведения неизвестна.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Позиции в меню не изменились.

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В центре Тюмени закрылся семейный ресторан «Счастье». Такая информация указана в соцсетях заведения. «Добрый день, наши дорогие гости. У нас для вас важная информация. 11 февраля мы работали последний день», — указано в соцсетях ресторана. Причина закрытия заведения неизвестна. Ранее URA.RU писало, что в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» открылся первый ресторан быстрого питания Rostic’s (бывший KFC). Позиции в меню не изменились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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