Украинские диверсанты потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ

Украинские диверсионно-разведывательные группировки потеряли более 550 военных при попытках прорваться в Белгородскую и Курскую области в период с 12 по 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Уничтожено более 550 военных», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин.
Украинские ДРГ активно атакуют Белгородскую и Курскую области уже четвертый день подряд. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU предположил, что активность террористов снизится после выборов президента РФ.
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