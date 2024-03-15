Украинские диверсанты потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ

Минобороны: за четыре дня было уничтожено более 550 украинских диверсантов
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Сотрудники ФСБ отразили атаки диверсантов на регионы РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсионно-разведывательные группировки потеряли более 550 военных при попытках прорваться в Белгородскую и Курскую области в период с 12 по 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Уничтожено более 550 военных», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин.

Украинские ДРГ активно атакуют Белгородскую и Курскую области уже четвертый день подряд. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU предположил, что активность террористов снизится после выборов президента РФ.

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Украинские диверсионно-разведывательные группировки потеряли более 550 военных при попытках прорваться в Белгородскую и Курскую области в период с 12 по 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России. «С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Уничтожено более 550 военных», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин. Украинские ДРГ активно атакуют Белгородскую и Курскую области уже четвертый день подряд. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU предположил, что активность террористов снизится после выборов президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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