Украинские диверсанты потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ

Минобороны: за четыре дня было уничтожено более 550 украинских диверсантов

15 марта 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ отразили атаки диверсантов на регионы РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские диверсионно-разведывательные группировки потеряли более 550 военных при попытках прорваться в Белгородскую и Курскую области в период с 12 по 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России. «С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Уничтожено более 550 военных», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин. Украинские ДРГ активно атакуют Белгородскую и Курскую области уже четвертый день подряд. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU предположил, что активность террористов снизится после выборов президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские диверсионно-разведывательные группировки потеряли более 550 военных при попытках прорваться в Белгородскую и Курскую области в период с 12 по 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России. «С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Уничтожено более 550 военных», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также были уничтожены 16 танков и 19 бронированных машин. Украинские ДРГ активно атакуют Белгородскую и Курскую области уже четвертый день подряд. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU предположил, что активность террористов снизится после выборов президента РФ.