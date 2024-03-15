Петр Ян отказался подписывать контракт с UFC

15 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Петра Яна не устраивали условия контракта с UFC Фото: Илья Московец © URA.RU Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, тренирующийся в Екатеринбурге, отказался подписывать контракт с UFC. Причиной тому стали условия, не подходящие для спортсмена, сообщили в команде Яна. «Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — заявили представители Петра Яна, передает ТАСС. Ранее Ян победил в поединке китайца Сун Ядуна. Победа была признана судьями единогласно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, тренирующийся в Екатеринбурге, отказался подписывать контракт с UFC. Причиной тому стали условия, не подходящие для спортсмена, сообщили в команде Яна. «Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — заявили представители Петра Яна, передает ТАСС. Ранее Ян победил в поединке китайца Сун Ядуна. Победа была признана судьями единогласно.