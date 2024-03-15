Петр Ян отказался подписывать контракт с UFC

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Шоу RCC 17 в КРК «Уралец». Екатеринбург, ян петр
Петра Яна не устраивали условия контракта с UFC Фото:

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, тренирующийся в Екатеринбурге, отказался подписывать контракт с UFC. Причиной тому стали условия, не подходящие для спортсмена, сообщили в команде Яна.

«Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — заявили представители Петра Яна, передает ТАСС.

Ранее Ян победил в поединке китайца Сун Ядуна. Победа была признана судьями единогласно.

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, тренирующийся в Екатеринбурге, отказался подписывать контракт с UFC. Причиной тому стали условия, не подходящие для спортсмена, сообщили в команде Яна. «Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — заявили представители Петра Яна, передает ТАСС. Ранее Ян победил в поединке китайца Сун Ядуна. Победа была признана судьями единогласно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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