Недовольный приговором дагестанец застрелил подсудимого и адвоката

В Республике Дагестан мужчина, недовольный приговором водителю, насмерть сбившего его сына, застрелил подсудимого. Об этом написали в telegram-канале «112».
Сообщается, что 19 мая 2023 года водитель сбил 14-летнего мальчика, который ехал на мопеде. «Сегодня суд вынес водителю приговор — 1,5 года ограничения свободы. Отца погибшего ребенка такой расклад не устроил, он дождался осужденного и его адвоката, 55-летнего Сергея Осипова и произвел несколько выстрелов», — передает telegram-канал.
Уточняется, что правозащитник и водитель погибли на месте. Отца, желавшего отомстить за сына, задержали. Он заявил, что приговор мужчине, сбившего его ребенка, был «слишком мягким», поэтому он решил отомстить.
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