Недовольный приговором дагестанец застрелил подсудимого и адвоката

112: в Дагестане отец застрелил водителя, который сбил его сына

15 марта 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Мужчина произвел несколько выстрелов по водителю и его адвокату Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Республике Дагестан мужчина, недовольный приговором водителю, насмерть сбившего его сына, застрелил подсудимого. Об этом написали в telegram-канале «112». Сообщается, что 19 мая 2023 года водитель сбил 14-летнего мальчика, который ехал на мопеде. «Сегодня суд вынес водителю приговор — 1,5 года ограничения свободы. Отца погибшего ребенка такой расклад не устроил, он дождался осужденного и его адвоката, 55-летнего Сергея Осипова и произвел несколько выстрелов», — передает telegram-канал. Уточняется, что правозащитник и водитель погибли на месте. Отца, желавшего отомстить за сына, задержали. Он заявил, что приговор мужчине, сбившего его ребенка, был «слишком мягким», поэтому он решил отомстить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Республике Дагестан мужчина, недовольный приговором водителю, насмерть сбившего его сына, застрелил подсудимого. Об этом написали в telegram-канале «112». Сообщается, что 19 мая 2023 года водитель сбил 14-летнего мальчика, который ехал на мопеде. «Сегодня суд вынес водителю приговор — 1,5 года ограничения свободы. Отца погибшего ребенка такой расклад не устроил, он дождался осужденного и его адвоката, 55-летнего Сергея Осипова и произвел несколько выстрелов», — передает telegram-канал. Уточняется, что правозащитник и водитель погибли на месте. Отца, желавшего отомстить за сына, задержали. Он заявил, что приговор мужчине, сбившего его ребенка, был «слишком мягким», поэтому он решил отомстить.