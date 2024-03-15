Недовольный приговором дагестанец застрелил подсудимого и адвоката

112: в Дагестане отец застрелил водителя, который сбил его сына
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Мужчина произвел несколько выстрелов по водителю и его адвокату Фото:

В Республике Дагестан мужчина, недовольный приговором водителю, насмерть сбившего его сына, застрелил подсудимого. Об этом написали в telegram-канале «112».

Сообщается, что 19 мая 2023 года водитель сбил 14-летнего мальчика, который ехал на мопеде. «Сегодня суд вынес водителю приговор — 1,5 года ограничения свободы. Отца погибшего ребенка такой расклад не устроил, он дождался осужденного и его адвоката, 55-летнего Сергея Осипова и произвел несколько выстрелов», — передает telegram-канал.

Уточняется, что правозащитник и водитель погибли на месте. Отца, желавшего отомстить за сына, задержали. Он заявил, что приговор мужчине, сбившего его ребенка, был «слишком мягким», поэтому он решил отомстить.

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В Республике Дагестан мужчина, недовольный приговором водителю, насмерть сбившего его сына, застрелил подсудимого. Об этом написали в telegram-канале «112». Сообщается, что 19 мая 2023 года водитель сбил 14-летнего мальчика, который ехал на мопеде. «Сегодня суд вынес водителю приговор — 1,5 года ограничения свободы. Отца погибшего ребенка такой расклад не устроил, он дождался осужденного и его адвоката, 55-летнего Сергея Осипова и произвел несколько выстрелов», — передает telegram-канал. Уточняется, что правозащитник и водитель погибли на месте. Отца, желавшего отомстить за сына, задержали. Он заявил, что приговор мужчине, сбившего его ребенка, был «слишком мягким», поэтому он решил отомстить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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