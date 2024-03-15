В ХМАО ограничили скорость движения на дорогах из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Автомобилистов ХМАО предупредили о сильной метели Фото:

В ХМАО ограничили движение транспорта на нескольких трассах из-за метели. Автомобилистам необходимо снизить скорость на автомобильных дорогах «Югра», «Иртыш» и на трассе между Няганью и Талинкой.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — обильный снегопад, сильный боковой ветер, метель — вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Ограничения действуют на автодорогах: Югра — Ханты-Мансийск — Талинка с 11 по 141 км, Нягань-Талинка — с 87 по 60 км, „Иртыш“ — до 123 км», — сообщил telegram-канал Управления автомобильных дорог Югры.

Ранее URA.RU писало, что на автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень перекрыли движение из-за снега. Трассу закрыли для того, чтобы очистить.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО ограничили движение транспорта на нескольких трассах из-за метели. Автомобилистам необходимо снизить скорость на автомобильных дорогах «Югра», «Иртыш» и на трассе между Няганью и Талинкой. «В связи с неблагоприятными погодными условиями — обильный снегопад, сильный боковой ветер, метель — вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Ограничения действуют на автодорогах: Югра — Ханты-Мансийск — Талинка с 11 по 141 км, Нягань-Талинка — с 87 по 60 км, „Иртыш“ — до 123 км», — сообщил telegram-канал Управления автомобильных дорог Югры. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень перекрыли движение из-за снега. Трассу закрыли для того, чтобы очистить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...