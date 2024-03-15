В ХМАО ограничили скорость движения на дорогах из-за метели

В ХМАО ограничили движение транспорта на нескольких трассах из-за метели. Автомобилистам необходимо снизить скорость на автомобильных дорогах «Югра», «Иртыш» и на трассе между Няганью и Талинкой.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями — обильный снегопад, сильный боковой ветер, метель — вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Ограничения действуют на автодорогах: Югра — Ханты-Мансийск — Талинка с 11 по 141 км, Нягань-Талинка — с 87 по 60 км, „Иртыш“ — до 123 км», — сообщил telegram-канал Управления автомобильных дорог Югры.
Ранее URA.RU писало, что на автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень перекрыли движение из-за снега. Трассу закрыли для того, чтобы очистить.
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