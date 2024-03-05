В ХМАО на «трассе смерти» перекрыли движение из-за снега

05 марта 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Движение будет перекрыто пока рабочие не почистят дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень перекрыли движение из-за снега. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «На участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 643 по 699 км введено ограничение для всех видов транспортных средств, во всех направлениях. На 699 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение в сторону города Тюмени», — сообщили в ведомстве. Дорога будет перекрыта, пока дорогу не почистят от снега. Между тем в tg-канале «Уралуправтодор» указано, что введено еще одно ограничение для движения автотранспорта на дороге из ХМАО в Тюмень. «С643 километра по 542 введено ограничение для всех видов транспорта в направлении города Тюмень. В связи с погодными условиями», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. По данным МЧС, 5 марта ожидаются обильные снегопады и метель.

На автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень перекрыли движение из-за снега. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «На участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 643 по 699 км введено ограничение для всех видов транспортных средств, во всех направлениях. На 699 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение в сторону города Тюмени», — сообщили в ведомстве. Дорога будет перекрыта, пока дорогу не почистят от снега. Между тем в tg-канале «Уралуправтодор» указано, что введено еще одно ограничение для движения автотранспорта на дороге из ХМАО в Тюмень. «С643 километра по 542 введено ограничение для всех видов транспорта в направлении города Тюмень. В связи с погодными условиями», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. По данным МЧС, 5 марта ожидаются обильные снегопады и метель.