В ХМАО на «трассе смерти» перекрыли движение из-за снега

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Движение будет перекрыто пока рабочие не почистят дорогу Фото:

На автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень перекрыли движение из-за снега. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«На участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 643 по 699 км введено ограничение для всех видов транспортных средств, во всех направлениях. На 699 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение в сторону города Тюмени», — сообщили в ведомстве.

Дорога будет перекрыта, пока дорогу не почистят от снега. Между тем в tg-канале «Уралуправтодор» указано, что введено еще одно ограничение для движения автотранспорта на дороге из ХМАО в Тюмень. «С643 километра по 542 введено ограничение для всех видов транспорта в направлении города Тюмень. В связи с погодными условиями», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. По данным МЧС, 5 марта ожидаются обильные снегопады и метель.

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На автодороге Ханты-Мансийск-Тюмень перекрыли движение из-за снега. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «На участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 643 по 699 км введено ограничение для всех видов транспортных средств, во всех направлениях. На 699 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ ограничено движение в сторону города Тюмени», — сообщили в ведомстве. Дорога будет перекрыта, пока дорогу не почистят от снега. Между тем в tg-канале «Уралуправтодор» указано, что введено еще одно ограничение для движения автотранспорта на дороге из ХМАО в Тюмень. «С643 километра по 542 введено ограничение для всех видов транспорта в направлении города Тюмень. В связи с погодными условиями», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. По данным МЧС, 5 марта ожидаются обильные снегопады и метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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