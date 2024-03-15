В Челябинской области в выборах поучаствовал 95-летний труженик тыла. Фото

15 марта 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Комиссия выслушала историю жизни 95-летнего труженика тыла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Саткинском районе Челябинской области в выборах президента принял участие 95-летний труженик тыла Николай Яхно. Члены избирательной комиссии организовали для него голосование на дому и послушали историю его жизни, с которой и поделились с URA.RU. «Работать начал в 12 лет. Во время Великой Отечественной войны был тружеником тыла. Все время работал. Трудовой стаж составляет 56 лет. Имею удостоверения труженика тыла, ветерана труда», — рассказал Яхно членам комиссии. Мужчина служил четыре года на морском флоте, после работал на разных должностях. В том числе был начальником автоколонны, в чьем подчинении было 400 человек. Члены избирательной комиссии выделили человечность Яхно. За жизнь он вырастил и воспитал семерых детей. Всегда заботился и оберегал семью. «Даже сейчас Николай Маркович заботится о своем здоровье. Несмотря на преклонный возраст он занимается на тренажере, старается держать себя в форме», — отметили сотрудники. Выборы президента пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Россияне смогут выбрать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе Челябинской области в выборах президента принял участие 95-летний труженик тыла Николай Яхно. Члены избирательной комиссии организовали для него голосование на дому и послушали историю его жизни, с которой и поделились с URA.RU. «Работать начал в 12 лет. Во время Великой Отечественной войны был тружеником тыла. Все время работал. Трудовой стаж составляет 56 лет. Имею удостоверения труженика тыла, ветерана труда», — рассказал Яхно членам комиссии. Мужчина служил четыре года на морском флоте, после работал на разных должностях. В том числе был начальником автоколонны, в чьем подчинении было 400 человек. Члены избирательной комиссии выделили человечность Яхно. За жизнь он вырастил и воспитал семерых детей. Всегда заботился и оберегал семью. «Даже сейчас Николай Маркович заботится о своем здоровье. Несмотря на преклонный возраст он занимается на тренажере, старается держать себя в форме», — отметили сотрудники. Выборы президента пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Россияне смогут выбрать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.