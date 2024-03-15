В Саткинском районе Челябинской области в выборах президента принял участие 95-летний труженик тыла Николай Яхно. Члены избирательной комиссии организовали для него голосование на дому и послушали историю его жизни, с которой и поделились с URA.RU.
«Работать начал в 12 лет. Во время Великой Отечественной войны был тружеником тыла. Все время работал. Трудовой стаж составляет 56 лет. Имею удостоверения труженика тыла, ветерана труда», — рассказал Яхно членам комиссии.
Мужчина служил четыре года на морском флоте, после работал на разных должностях. В том числе был начальником автоколонны, в чьем подчинении было 400 человек.
Члены избирательной комиссии выделили человечность Яхно. За жизнь он вырастил и воспитал семерых детей. Всегда заботился и оберегал семью.
«Даже сейчас Николай Маркович заботится о своем здоровье. Несмотря на преклонный возраст он занимается на тренажере, старается держать себя в форме», — отметили сотрудники.
Выборы президента пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Россияне смогут выбрать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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