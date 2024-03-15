Народная артистка РФ Наталья Селезнева попала в больницу

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У кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма Алексея Учителя "Матильда" . Москва, андреев владимир, селезнёва наталья
Селезнева «подхватила» вирусное воспаление Фото:

Народная артистка РФ Наталья Селезнева госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщили журналисты.

«Где-то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — сказала актриса ТАСС. Она находится в медицинском учреждении уже три дня, и пока нет информации о ее скорой выписке, сообщило издание.

Наталья Селезнева известна зрителям по ролям в таких культовых фильмах, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». В 2006 году она была удостоена ордена Дружбы. В декабре прошлого года актриса вернулась на сцену, а в январе ее помощница Галина сообщала о легкой простуде у Селезневой.

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Народная артистка РФ Наталья Селезнева госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщили журналисты. «Где-то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — сказала актриса ТАСС. Она находится в медицинском учреждении уже три дня, и пока нет информации о ее скорой выписке, сообщило издание. Наталья Селезнева известна зрителям по ролям в таких культовых фильмах, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». В 2006 году она была удостоена ордена Дружбы. В декабре прошлого года актриса вернулась на сцену, а в январе ее помощница Галина сообщала о легкой простуде у Селезневой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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