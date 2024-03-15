Минюст исключил из списка иноагентов блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключен Н.Ю. Соболев», — говорится на сайте Минюста. Кроме него из списка исключили Д. В. Константинова.
Соболева внесли в список иноагентов 3 февраля. Сообщалось, что он высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку Украины.
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