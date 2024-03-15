Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов

15 марта 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Минюст исключил из списка иноагентов блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключен Н.Ю. Соболев», — говорится на сайте Минюста. Кроме него из списка исключили Д. В. Константинова. Соболева внесли в список иноагентов 3 февраля. Сообщалось, что он высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст исключил из списка иноагентов блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключен Н.Ю. Соболев», — говорится на сайте Минюста. Кроме него из списка исключили Д. В. Константинова. Соболева внесли в список иноагентов 3 февраля. Сообщалось, что он высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку Украины.