15 марта 2024

Жительнице Кургана вручили приз за победу в викторине

Замглавы Кургана Медведев вручил телевизор жительнице Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Департамент ЖКХ. Курган, медведев роман
Роман Медведев передал приз жительнице Кургана Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев передал телевизор местной жительнице, выигравшей в викторине «Великие имена России», которая проходит в период президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Курганской области завершился первый день викторины „Великие имена России“. Замглавы города Роман Медведев передал 43-дюймовый телевизор победительнице викторины, жительнице Кургана Наталии Бояршиновой», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Женщина рассказала, что в своей жизни никогда и ничего не выигрывала, а о викторине узнала на работе. «Коллеги сказали, что волонтеры выдают билеты. С мужем пошли голосовать, попросили билет, и мой оказался счастливым», — пояснила Бояршинова. Она отметила, что выигрыш стал для нее большой неожиданностью. Новый телевизор победительница решила подарить своей дочери.

Сообщалось, что в рамках викторины «Весна в семью пришла» в Кургане был разыгран автомобиль Lada Niva Travel. Победителем стал пожилой мужчина Иван Иваненко из поселка Просвет.

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Замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев передал телевизор местной жительнице, выигравшей в викторине «Великие имена России», которая проходит в период президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В Курганской области завершился первый день викторины „Великие имена России“. Замглавы города Роман Медведев передал 43-дюймовый телевизор победительнице викторины, жительнице Кургана Наталии Бояршиновой», — сообщили в telegram-канале мэрии. Женщина рассказала, что в своей жизни никогда и ничего не выигрывала, а о викторине узнала на работе. «Коллеги сказали, что волонтеры выдают билеты. С мужем пошли голосовать, попросили билет, и мой оказался счастливым», — пояснила Бояршинова. Она отметила, что выигрыш стал для нее большой неожиданностью. Новый телевизор победительница решила подарить своей дочери. Сообщалось, что в рамках викторины «Весна в семью пришла» в Кургане был разыгран автомобиль Lada Niva Travel. Победителем стал пожилой мужчина Иван Иваненко из поселка Просвет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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