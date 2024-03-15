Жительнице Кургана вручили приз за победу в викторине

Замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев передал телевизор местной жительнице, выигравшей в викторине «Великие имена России», которая проходит в период президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В Курганской области завершился первый день викторины „Великие имена России“. Замглавы города Роман Медведев передал 43-дюймовый телевизор победительнице викторины, жительнице Кургана Наталии Бояршиновой», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Женщина рассказала, что в своей жизни никогда и ничего не выигрывала, а о викторине узнала на работе. «Коллеги сказали, что волонтеры выдают билеты. С мужем пошли голосовать, попросили билет, и мой оказался счастливым», — пояснила Бояршинова. Она отметила, что выигрыш стал для нее большой неожиданностью. Новый телевизор победительница решила подарить своей дочери.
Сообщалось, что в рамках викторины «Весна в семью пришла» в Кургане был разыгран автомобиль Lada Niva Travel. Победителем стал пожилой мужчина Иван Иваненко из поселка Просвет.
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