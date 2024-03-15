В Кургане на викторине «Весна в семью пришла» разыграли автомобиль

15 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Первый автомобиль выиграл житель поселка Просвет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области в рамках викторины «Весна в семью пришла», которая проходит в период президентских выборов, разыграли ценные призы. 15 марта организаторы поделились, кто стал первым обладателем автомобиля Niva Travel. Об этом сообщалось во время прямой трансляции в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». «Главный подарок сегодняшнего дня — Lada Niva Travel. Победитель будет выбираться из участников, которые зарегистрировались 15 марта. Победителем стал обладатель билета №436690. Счастливчиком стал пожилой мужчина Иван Иваненко с поселка Просвет», — сообщалось во время прямого эфира. Помимо автомобиля в первый день выборов разыграли бытовую технику, умную колонку и большой телевизор. Розыгрыш будет проходить также 16 и 17 марта. Сообщается, что 18 марта будут разыгрывать главный приз — однокомнатную квартиру в новостройке напротив торгово-развлекательного центра «Рио». Фестиваль «Весна в семью пришла» проходит во время выборов президента Российской Федерации 15—17 марта. Организатором стал Курганский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Всегда во время викторины будут разыгрывать три автомобиля Niva Travel, а также миксеры, смартфоны, фены и другие призы. Ранее URA.RU писало, где взять билеты на викторину в Курганской области, и что будет разыгрываться. Организаторы назвали избирательные участки, на которых можно получить билеты для участия в розыгрыше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в рамках викторины «Весна в семью пришла», которая проходит в период президентских выборов, разыграли ценные призы. 15 марта организаторы поделились, кто стал первым обладателем автомобиля Niva Travel. Об этом сообщалось во время прямой трансляции в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». «Главный подарок сегодняшнего дня — Lada Niva Travel. Победитель будет выбираться из участников, которые зарегистрировались 15 марта. Победителем стал обладатель билета №436690. Счастливчиком стал пожилой мужчина Иван Иваненко с поселка Просвет», — сообщалось во время прямого эфира. Помимо автомобиля в первый день выборов разыграли бытовую технику, умную колонку и большой телевизор. Розыгрыш будет проходить также 16 и 17 марта. Сообщается, что 18 марта будут разыгрывать главный приз — однокомнатную квартиру в новостройке напротив торгово-развлекательного центра «Рио». Фестиваль «Весна в семью пришла» проходит во время выборов президента Российской Федерации 15—17 марта. Организатором стал Курганский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Всегда во время викторины будут разыгрывать три автомобиля Niva Travel, а также миксеры, смартфоны, фены и другие призы. Ранее URA.RU писало, где взять билеты на викторину в Курганской области, и что будет разыгрываться. Организаторы назвали избирательные участки, на которых можно получить билеты для участия в розыгрыше.