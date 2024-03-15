Подарки на день рождения Куйвашева спасают жизни детей

16 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В день рождения Евгений Куйвашев просит свердловчан помочь детям с тяжелыми заболеваниями Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 16 марта исполняется 53 года. В этот день он традиционно просит об одном — сделать пожертвование в любой благотворительный фонд помощи детям, и это станет лучшим подарком. А доказательством того, что народная помощь действительно спасает жизни и улучшает качество жизни детей с серьезными заболеваниями, служат цифры. В этом году в Свердловской области собрали более 15 миллионов рублей для 37 детей, закрыли все сборы фондов «Мы вместе» и «Живи, малыш» и более десятка индивидуальных сборов. Самый крупный сбор был для девятилетней Насти с острым лимфоблазным лейкозом. Лечение давалось девочке сложно, так как сопровождалось тяжелыми осложнениями — бактериальной и вирусной инфекциями, токсическим гепатитом. Чтобы войти в ремиссию, Насте нужен был препарат иммунной терапии нового поколения Блинатумомаб (Блинцито) стоимостью 3 миллиона рублей. Благодаря сбору ребенок его получит. Многим детям требуется дорогостоящая реабилитация, как, например, шестилетнему Жене с ДЦП и еще несколькими тяжелыми диагнозами. Несмотря на болезнь мальчик научился ходить и постоянно тренируется. Благодаря сбору Женя пройдет курсы реабилитации. В лечении его поддерживает большая семья: папа, мама, трое братьев и сестер. Семилетней Арине с двусторонней хронической сенсоневральная глухотой требуется слухопротезирование супермощными аппаратами, так как операция, которая бы исправила проблему, противопоказана. С их помощью она сможет слышать низкие и частично средние частоты, тембр своего голоса, а значит и учиться, общаться, заниматься творчеством, любимыми делами. Сбор для Арины уже закрыт, необходимые аппараты скоро появятся у нее. Помимо отдельных сборов, для фонда «Живи, малыш» оплатили центр реабилитации, где с детьми занимаются специалисты АФК, логопеды-дефектологи и психолог, и соцтакси, которое совершает около 2000 поездок в год в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. За предыдущие девять лет для тяжело больных детей из 270 семей удалось собрать 150 миллионов рублей. Куйвашев и его команда благодарят каждого, кто не остается равнодушным к этой доброй традиции. На то, что для Куйвашева все это по-человечески ценно, указывает малоизвестный факт. Чиновники и бизнесмены, оформляющие по его просьбе такие пожертвования, рассказывают, что каждый, кто имеет возможность направить платежку в губернаторский секретариат, обязательно получает от него личную благодарность в виде телеграммы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 16 марта исполняется 53 года. В этот день он традиционно просит об одном — сделать пожертвование в любой благотворительный фонд помощи детям, и это станет лучшим подарком. А доказательством того, что народная помощь действительно спасает жизни и улучшает качество жизни детей с серьезными заболеваниями, служат цифры. В этом году в Свердловской области собрали более 15 миллионов рублей для 37 детей, закрыли все сборы фондов «Мы вместе» и «Живи, малыш» и более десятка индивидуальных сборов. Самый крупный сбор был для девятилетней Насти с острым лимфоблазным лейкозом. Лечение давалось девочке сложно, так как сопровождалось тяжелыми осложнениями — бактериальной и вирусной инфекциями, токсическим гепатитом. Чтобы войти в ремиссию, Насте нужен был препарат иммунной терапии нового поколения Блинатумомаб (Блинцито) стоимостью 3 миллиона рублей. Благодаря сбору ребенок его получит. Многим детям требуется дорогостоящая реабилитация, как, например, шестилетнему Жене с ДЦП и еще несколькими тяжелыми диагнозами. Несмотря на болезнь мальчик научился ходить и постоянно тренируется. Благодаря сбору Женя пройдет курсы реабилитации. В лечении его поддерживает большая семья: папа, мама, трое братьев и сестер. Семилетней Арине с двусторонней хронической сенсоневральная глухотой требуется слухопротезирование супермощными аппаратами, так как операция, которая бы исправила проблему, противопоказана. С их помощью она сможет слышать низкие и частично средние частоты, тембр своего голоса, а значит и учиться, общаться, заниматься творчеством, любимыми делами. Сбор для Арины уже закрыт, необходимые аппараты скоро появятся у нее. Помимо отдельных сборов, для фонда «Живи, малыш» оплатили центр реабилитации, где с детьми занимаются специалисты АФК, логопеды-дефектологи и психолог, и соцтакси, которое совершает около 2000 поездок в год в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. За предыдущие девять лет для тяжело больных детей из 270 семей удалось собрать 150 миллионов рублей. Куйвашев и его команда благодарят каждого, кто не остается равнодушным к этой доброй традиции. На то, что для Куйвашева все это по-человечески ценно, указывает малоизвестный факт. Чиновники и бизнесмены, оформляющие по его просьбе такие пожертвования, рассказывают, что каждый, кто имеет возможность направить платежку в губернаторский секретариат, обязательно получает от него личную благодарность в виде телеграммы.