15 марта 2024

В ХМАО наметился лидер по явке на выборах перед вторым днем голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, агитация, выборы 2024
Явка в Нижневартовском районе на 15 марта составила более 75% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Нижневартовский район с явкой в 75,10% стал лидером в Югре на выборах президента РФ перед началом второго дня голосования. Об этом свидетельствуют данные избиркома ХМАО.

«Нижневартовский район, явка 75,10%. Проголосовало 17618 человек», — указано в отчете избиркоме ХМАО. На втором месте находится Нефтеюганский район. Там явка составила 62,85% и 23515 югорчанами, пришедшими на избирательные участки. Замыкает тройку лидеров Белоярский район с явкой в 62,53% и 10839 проголосовавшими жителями.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО явка по итогам первого дня голосования составила 45,23%. На выборы пришло 509 653 избирателей.

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Нижневартовский район с явкой в 75,10% стал лидером в Югре на выборах президента РФ перед началом второго дня голосования. Об этом свидетельствуют данные избиркома ХМАО. «Нижневартовский район, явка 75,10%. Проголосовало 17618 человек», — указано в отчете избиркоме ХМАО. На втором месте находится Нефтеюганский район. Там явка составила 62,85% и 23515 югорчанами, пришедшими на избирательные участки. Замыкает тройку лидеров Белоярский район с явкой в 62,53% и 10839 проголосовавшими жителями. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО явка по итогам первого дня голосования составила 45,23%. На выборы пришло 509 653 избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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