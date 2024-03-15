Политика Выборы В ХМАО наметился лидер по явке на выборах перед вторым днем голосования 16 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 + Явка в Нижневартовском районе на 15 марта составила более 75% Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Нижневартовский район с явкой в 75,10% стал лидером в Югре на выборах президента РФ перед началом второго дня голосования. Об этом свидетельствуют данные избиркома ХМАО. «Нижневартовский район, явка 75,10%. Проголосовало 17618 человек», — указано в отчете избиркоме ХМАО. На втором месте находится Нефтеюганский район. Там явка составила 62,85% и 23515 югорчанами, пришедшими на избирательные участки. Замыкает тройку лидеров Белоярский район с явкой в 62,53% и 10839 проголосовавшими жителями. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО явка по итогам первого дня голосования составила 45,23%. На выборы пришло 509 653 избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нижневартовский район с явкой в 75,10% стал лидером в Югре на выборах президента РФ перед началом второго дня голосования. Об этом свидетельствуют данные избиркома ХМАО. «Нижневартовский район, явка 75,10%. Проголосовало 17618 человек», — указано в отчете избиркоме ХМАО. На втором месте находится Нефтеюганский район. Там явка составила 62,85% и 23515 югорчанами, пришедшими на избирательные участки. Замыкает тройку лидеров Белоярский район с явкой в 62,53% и 10839 проголосовавшими жителями. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО явка по итогам первого дня голосования составила 45,23%. На выборы пришло 509 653 избирателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям