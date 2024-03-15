В ХМАО явка по итогам первого дня голосования составила 45,23%. На выборы пришло 509 653 избирателей. Данные URA.RU сообщили в окружной избирательной комиссии.
«На 20.00 15 марта проголосовало пришло 509 653 избирателей. Явка составила 45,23%», — прокомментировали в ведомстве.
Самым активным муниципалитетом стал Нижневартовский район — там на выборы пришло 75,1% избирателей. В округе подвели итоги досрочного голосования — в нем приняло участие 54386 югорчан, или 4,83% избирателей.
Ранее URA.RU сообщало данные по явке в Югре по итогам 15-часовых подсчетов. Югорчанам удалось увеличить этот показатель почти на 20%.
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