В ХМАО в первый день выборов проголосовало более 45% избирателей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избиратели в Югре выстраивались в очереди, чтобы проголосовать
Избиратели в Югре выстраивались в очереди, чтобы проголосовать Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО явка по итогам первого дня голосования составила 45,23%. На выборы пришло 509 653 избирателей. Данные URA.RU сообщили в окружной избирательной комиссии.

«На 20.00 15 марта проголосовало пришло 509 653 избирателей. Явка составила 45,23%», — прокомментировали в ведомстве.

Самым активным муниципалитетом стал Нижневартовский район — там на выборы пришло 75,1% избирателей. В округе подвели итоги досрочного голосования — в нем приняло участие 54386 югорчан, или 4,83% избирателей.

Ранее URA.RU сообщало данные по явке в Югре по итогам 15-часовых подсчетов. Югорчанам удалось увеличить этот показатель почти на 20%.

Явка избирателей в ХМАО
Явка избирателей в ХМАО

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО явка по итогам первого дня голосования составила 45,23%. На выборы пришло 509 653 избирателей. Данные URA.RU сообщили в окружной избирательной комиссии. «На 20.00 15 марта проголосовало пришло 509 653 избирателей. Явка составила 45,23%», — прокомментировали в ведомстве. Самым активным муниципалитетом стал Нижневартовский район — там на выборы пришло 75,1% избирателей. В округе подвели итоги досрочного голосования — в нем приняло участие 54386 югорчан, или 4,83% избирателей. Ранее URA.RU сообщало данные по явке в Югре по итогам 15-часовых подсчетов. Югорчанам удалось увеличить этот показатель почти на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...