Рейс из Екатеринбурга в Кыргызстан отменили. Скрин

16 марта 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Причины отмены рейса неизвестны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» в одноименный аэропорт города Ош (Кыргызстан). Вылет должен был состояться ночью 16 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна А-320 из Екатеринбурга в Ош должен был состояться 16 марта в 01:55 по местному времени. Прибытие планировалось на 05:45 того же дня. Рейс отменен», — указано на сайте Кольцово. На сайте «Уральских авиалиний» говорится, что 16 марта также были отменены рейсы в Ереван, Хургаду, Бишкек и несколько городов России. Однако на сайте аэропорта Кольцово данные рейсы не отображаются. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта «Кольцово» (https://svx.aero/board/dep-u6-12779960/) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отменили рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» в одноименный аэропорт города Ош (Кыргызстан). Вылет должен был состояться ночью 16 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна А-320 из Екатеринбурга в Ош должен был состояться 16 марта в 01:55 по местному времени. Прибытие планировалось на 05:45 того же дня. Рейс отменен», — указано на сайте Кольцово. На сайте «Уральских авиалиний» говорится, что 16 марта также были отменены рейсы в Ереван, Хургаду, Бишкек и несколько городов России. Однако на сайте аэропорта Кольцово данные рейсы не отображаются. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.