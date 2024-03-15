15 марта 2024

Рейс из Екатеринбурга в Кыргызстан отменили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, azur air, самолет, азур эйр, азурэйр, nord star, nordstar, нордстар
Причины отмены рейса неизвестны Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» в одноименный аэропорт города Ош (Кыргызстан). Вылет должен был состояться ночью 16 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна А-320 из Екатеринбурга в Ош должен был состояться 16 марта в 01:55 по местному времени. Прибытие планировалось на 05:45 того же дня. Рейс отменен», — указано на сайте Кольцово.

На сайте «Уральских авиалиний» говорится, что 16 марта также были отменены рейсы в Ереван, Хургаду, Бишкек и несколько городов России. Однако на сайте аэропорта Кольцово данные рейсы не отображаются.

Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге отменили рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» в одноименный аэропорт города Ош (Кыргызстан). Вылет должен был состояться ночью 16 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна А-320 из Екатеринбурга в Ош должен был состояться 16 марта в 01:55 по местному времени. Прибытие планировалось на 05:45 того же дня. Рейс отменен», — указано на сайте Кольцово. На сайте «Уральских авиалиний» говорится, что 16 марта также были отменены рейсы в Ереван, Хургаду, Бишкек и несколько городов России. Однако на сайте аэропорта Кольцово данные рейсы не отображаются. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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