В Екатеринбурге отменили рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» в одноименный аэропорт города Ош (Кыргызстан). Вылет должен был состояться ночью 16 марта. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна А-320 из Екатеринбурга в Ош должен был состояться 16 марта в 01:55 по местному времени. Прибытие планировалось на 05:45 того же дня. Рейс отменен», — указано на сайте Кольцово.
На сайте «Уральских авиалиний» говорится, что 16 марта также были отменены рейсы в Ереван, Хургаду, Бишкек и несколько городов России. Однако на сайте аэропорта Кольцово данные рейсы не отображаются.
Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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