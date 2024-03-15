Яркие цитаты Ширвиндта: чем запомнился народный артист

Худрук театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в Москве

16 марта 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Соболезнования в связи со смертью актера выразили Бастрыкин и Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве 15 марта умер художественный руководитель столичного академического театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. Он не считал себя юмористом и сатириком, хотя многие запомнили именно таким. Реплики его героев разбирали на цитаты, а мудрые высказывания самого актера заставляют задуматься. URA.RU собрало самые яркие цитаты Ширвиндта, а также воспоминания коллег о его творчестве и жизни. Об отношении к жизни «Как только начинаю раздражаться по какому-то поводу, тут же одергиваю себя: „Наверное, я старый дурак и ничего уже не понимаю“. Поэтому в ситуациях, когда я с кем-то не согласен, когда я возмущен, затыкаю себе рот курительной трубкой и глубокомысленно и иронично киваю, киваю, киваю. Со стороны и не поймешь, что я там действительно думаю».

«Себя я поставлю в многовековые профессионалы. Довольно умелые, да. Но чтобы сказать, что где-то было такое откровение, прозрение, снизошедшее оттуда. Никогда не было».

«В фильме Михалкова Андрей Попов играл слугу Обломова Захара. Так я — вот он. Я тоже люблю, чтоб было тихо, мирно, а своим чтоб было сытно и уютно. Так что я слуга, и более никто».

«Как только начинаю раздражаться по какому-то поводу, тут же одергиваю себя: „Наверное, я старый дурак и ничего уже не понимаю“. Поэтому в ситуациях, когда я с кем-то не согласен, когда я возмущен, затыкаю себе рот курительной трубкой и глубокомысленно и иронично киваю, киваю, киваю… Со стороны и не поймешь, что я там действительно думаю». О театре «Вот эти разговоры о том, что театр — это кафедра, второй университет, это же какая-то такая хрестоматийная лабуда, какой там университет. Это все-таки, если говорить совсем цинично, это, так или иначе, это какая-то сфера обслуживания. Ну, в меру она должна быть интеллигентна, культурна, завлекательна, хотелось бы, чтобы была талантливая, ну, вот и все».

«Театр — сборище сумасшедших, фанатичных, истеричных, милых, трогательных, наивных и в основном несчастных людей со случайно счастливой судьбой». Об актерах «С ужасом, завистью и состраданием смотрю на многих моих любимых коллег и учеников, круглосуточно мелькающих во всех сериалах, конкурсах, тусовках и рекламах. Откуда берутся силы, время и потенция? И нет боязни окончательно примелькаться, чтоб не сказать осточертеть».

«Замечательным педагогом ВГИКа был Владимир Меньшов. Его поступки всегда были мощнейшие и не пижонские, а смысловые. На одной из церемоний вручения чего-то он вышел на сцену и сказал, что не будет вручать приз создателям этого пошлого говна. Бросил на пол конверт с именем победителя и ушел. Это красота. <…> Когда уходят такие фигуры, поле становится выжженным».

«Какая-то мистическая история со Жванецким. Огромность его мощи и сила оригинальности — во всем. Он сумел так подстроить, чтобы уйти во время карантина, поскольку не мог себе позволить на сцене лежать. Он мог только стоять и слышать смех, а не лежать и слышать плач». Каким запомнили Ширвиндта его коллеги Коллеги Ширвиндта выразили соболезнования в связи с его уходом из жизни. Многие из них не смогли промолчать и высказались о его актерском таланте и жизнерадостности. Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта одной из самых ярких личностей. «Печально, потому что он один из самых ярких личностей нашей страны», — сказал народный артист «Известиям». Артист Владимир Винокур сообщил, что о смерти Ширвиндта ему сало известно после выступления в Тольятти. Винокур отметил, что долгие годы был знаком с народным артистом, который стал для него почти родственников. «Шурик никогда не жаловался. Он был жизнерадостный, даже в самые тяжелые времена он не унывал», — передает слова Винокура telegram-канал Mash. Журналист Ксения Собчак назвала Ширвиндта «человек — глыба» и была расстроена, что так и не смогла с ним поговорить. Актер Владимир Машков назвал артиста «невероятным человеком большого масштаба, заполнявшим и озарявшим любое пространство, в котором оказывался». Телеведущий Александр Олешко поблагодарил Ширвиндта зато, что многому научил его в актерском и позволил долгие годы играть с ним на одой сцене. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Ширвиндта неповторимым и уникальным человеком. Он отметил, что не хочет верить в эту огромную для России утрату. Швыдкой заявил, что артист олицетворял собой великую силу жизни, пишет ТАСС. Министр Культуры РФ Ольга Любимова назвала Александра Ширвиндта человеком безграничного таланта и обаяния. По ее словам, он обладал особой статью и харизмой. Соболезнования в связи со смертью актера выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Они восхищались его творчеством и потрясающим чувством юмора. «Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком», — написал Собянин в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 15 марта умер художественный руководитель столичного академического театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. Он не считал себя юмористом и сатириком, хотя многие запомнили именно таким. Реплики его героев разбирали на цитаты, а мудрые высказывания самого актера заставляют задуматься. URA.RU собрало самые яркие цитаты Ширвиндта, а также воспоминания коллег о его творчестве и жизни. Коллеги Ширвиндта выразили соболезнования в связи с его уходом из жизни. Многие из них не смогли промолчать и высказались о его актерском таланте и жизнерадостности. Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта одной из самых ярких личностей. «Печально, потому что он один из самых ярких личностей нашей страны», — сказал народный артист «Известиям». Артист Владимир Винокур сообщил, что о смерти Ширвиндта ему сало известно после выступления в Тольятти. Винокур отметил, что долгие годы был знаком с народным артистом, который стал для него почти родственников. «Шурик никогда не жаловался. Он был жизнерадостный, даже в самые тяжелые времена он не унывал», — передает слова Винокура telegram-канал Mash. Журналист Ксения Собчак назвала Ширвиндта «человек — глыба» и была расстроена, что так и не смогла с ним поговорить. Актер Владимир Машков назвал артиста «невероятным человеком большого масштаба, заполнявшим и озарявшим любое пространство, в котором оказывался». Телеведущий Александр Олешко поблагодарил Ширвиндта зато, что многому научил его в актерском и позволил долгие годы играть с ним на одой сцене. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Ширвиндта неповторимым и уникальным человеком. Он отметил, что не хочет верить в эту огромную для России утрату. Швыдкой заявил, что артист олицетворял собой великую силу жизни, пишет ТАСС. Министр Культуры РФ Ольга Любимова назвала Александра Ширвиндта человеком безграничного таланта и обаяния. По ее словам, он обладал особой статью и харизмой. Соболезнования в связи со смертью актера выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Они восхищались его творчеством и потрясающим чувством юмора. «Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком», — написал Собянин в своем telegram-канале.