Посол Антонов: в тюрьмах США содержатся около 120 россиян

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Антонов заявил, что в прошлом году российским дипломатам удалось посетить 25 заключенных граждан РФ в тюрьмах США Фото:

В тюрьмах США находятся порядка 120 россиян. Дипломаты РФ продолжают следить за состоянием заключенных и добиваться их освобождения. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов — абсолютный приоритет работы посольства», — передает РИА Новости слова Антонова. Он добавил, что задачей российского посольства является освободить заключенных. Также дипломаты внимательно следят за условиями содержания и здоровьем соотечественников и поддерживают с ними регулярные контакты.

Посол добавил, что в 2023 году дипмиссии удалось посетить 25 заключенных россиян. У них тяжелое состояние. Антонов уточнил, что РФ никогда не смирится с подобным.

В качестве примера посол привел Романа Селезнева, который осужден в Штатах за кибермошенничество. Его планируют посетить в апреле. Антонов отметил, что у россиянина тяжелое состояние здоровья, он почти десять лет находится в заточении в Штатах. Мужчине предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Однако посольство продолжит добиваться его освобождения.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает русофобскую риторику Штатов в качестве провокационной. При этом он отметил, что на работе посольства РФ в Вашингтоне подобное не сказывается, пишет MK.RU.

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В тюрьмах США находятся порядка 120 россиян. Дипломаты РФ продолжают следить за состоянием заключенных и добиваться их освобождения. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов — абсолютный приоритет работы посольства», — передает РИА Новости слова Антонова. Он добавил, что задачей российского посольства является освободить заключенных. Также дипломаты внимательно следят за условиями содержания и здоровьем соотечественников и поддерживают с ними регулярные контакты. Посол добавил, что в 2023 году дипмиссии удалось посетить 25 заключенных россиян. У них тяжелое состояние. Антонов уточнил, что РФ никогда не смирится с подобным. В качестве примера посол привел Романа Селезнева, который осужден в Штатах за кибермошенничество. Его планируют посетить в апреле. Антонов отметил, что у россиянина тяжелое состояние здоровья, он почти десять лет находится в заточении в Штатах. Мужчине предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Однако посольство продолжит добиваться его освобождения. Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает русофобскую риторику Штатов в качестве провокационной. При этом он отметил, что на работе посольства РФ в Вашингтоне подобное не сказывается, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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