В курганском озере массово утонули лошади, которых доставали из-подо льда. Фото

16 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

На озере Куртан достали пять утонувших коней (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-подо льда на озере Куртан достали пять утонувших коней, которые пропали прошлой осенью. Животных из воды вытаскивала бригада собственника. Об этом сообщила администрация Мокроусовского муниципального округа в соцсети, комментируя появившиеся фотографии с выловленными лошадьми. «В марте 2024 года в озере Куртан были обнаружены 5 коней, пропавшие осенью 2023 года. На фото бригада собственника достает лошадей из озера для дальнейшей утилизации. Все пять коней извлечены из воды», — сообщили власти муниципалитета. Фото того, как доставали утонувших животных опубликованы в группе «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». На озере Куртан в Мокроусовском округе достали лошадей, пропавших прошлой осенью Фото: автор Сергей Катлинских, группа «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте» Всего из-подо льда было извлечено пять лошадей Фото: автор Сергей Катлинских, группа «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области из-подо льда на озере Куртан достали пять утонувших коней, которые пропали прошлой осенью. Животных из воды вытаскивала бригада собственника. Об этом сообщила администрация Мокроусовского муниципального округа в соцсети, комментируя появившиеся фотографии с выловленными лошадьми. «В марте 2024 года в озере Куртан были обнаружены 5 коней, пропавшие осенью 2023 года. На фото бригада собственника достает лошадей из озера для дальнейшей утилизации. Все пять коней извлечены из воды», — сообщили власти муниципалитета. Фото того, как доставали утонувших животных опубликованы в группе «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».