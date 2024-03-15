В Курганской области из-подо льда на озере Куртан достали пять утонувших коней, которые пропали прошлой осенью. Животных из воды вытаскивала бригада собственника. Об этом сообщила администрация Мокроусовского муниципального округа в соцсети, комментируя появившиеся фотографии с выловленными лошадьми.
«В марте 2024 года в озере Куртан были обнаружены 5 коней, пропавшие осенью 2023 года. На фото бригада собственника достает лошадей из озера для дальнейшей утилизации. Все пять коней извлечены из воды», — сообщили власти муниципалитета. Фото того, как доставали утонувших животных опубликованы в группе «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».
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