15 марта 2024

В курганском озере массово утонули лошади, которых доставали из-подо льда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Зайково. Курган, лошадь, лошади, табун лошадей, зайково, мкр зайково
На озере Куртан достали пять утонувших коней (архивное фото) Фото:

В Курганской области из-подо льда на озере Куртан достали пять утонувших коней, которые пропали прошлой осенью. Животных из воды вытаскивала бригада собственника. Об этом сообщила администрация Мокроусовского муниципального округа в соцсети, комментируя появившиеся фотографии с выловленными лошадьми.

«В марте 2024 года в озере Куртан были обнаружены 5 коней, пропавшие осенью 2023 года. На фото бригада собственника достает лошадей из озера для дальнейшей утилизации. Все пять коней извлечены из воды», — сообщили власти муниципалитета. Фото того, как доставали утонувших животных опубликованы в группе «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

https://vk.com/wall-106351883_2059414
На озере Куртан в Мокроусовском округе достали лошадей, пропавших прошлой осенью
https://vk.com/wall-106351883_2059414
Всего из-подо льда было извлечено пять лошадей

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В Курганской области из-подо льда на озере Куртан достали пять утонувших коней, которые пропали прошлой осенью. Животных из воды вытаскивала бригада собственника. Об этом сообщила администрация Мокроусовского муниципального округа в соцсети, комментируя появившиеся фотографии с выловленными лошадьми. «В марте 2024 года в озере Куртан были обнаружены 5 коней, пропавшие осенью 2023 года. На фото бригада собственника достает лошадей из озера для дальнейшей утилизации. Все пять коней извлечены из воды», — сообщили власти муниципалитета. Фото того, как доставали утонувших животных опубликованы в группе «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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