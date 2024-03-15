Происшествия ДТП В Кургане спасатели вытащили из смятого автомобиля троих пострадавших 16 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 + В Кургане спасатели извлекли из машины погибших в аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В курганском СНТ «Авторемонтник-1» спасатели извлекли из покореженного из-за аварии автомобиля пострадавших людей. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Утром 16 марта сотрудники Поисково-спасательной службы совместно с пожарными ПСЧ 17 деблокировали и извлекли троих пострадавших в результате ДТП в СНТ „Авторемонтник -1“. Все трое скончались на месте», — говорится в сообщении спасателей. Ранее на улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В курганском СНТ «Авторемонтник-1» спасатели извлекли из покореженного из-за аварии автомобиля пострадавших людей. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Утром 16 марта сотрудники Поисково-спасательной службы совместно с пожарными ПСЧ 17 деблокировали и извлекли троих пострадавших в результате ДТП в СНТ „Авторемонтник -1“. Все трое скончались на месте», — говорится в сообщении спасателей. Ранее на улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям