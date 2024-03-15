В Кургане спасатели вытащили из смятого автомобиля троих пострадавших

В Кургане спасатели извлекли из машины погибших в аварии
В курганском СНТ «Авторемонтник-1» спасатели извлекли из покореженного из-за аварии автомобиля пострадавших людей. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«Утром 16 марта сотрудники Поисково-спасательной службы совместно с пожарными ПСЧ 17 деблокировали и извлекли троих пострадавших в результате ДТП в СНТ „Авторемонтник -1“. Все трое скончались на месте», — говорится в сообщении спасателей.
Ранее на улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины.
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