15 марта 2024

В Кургане спасатели вытащили из смятого автомобиля троих пострадавших

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, спасатели, асф центрспас урал, ликвидация дтп
В Кургане спасатели извлекли из машины погибших в аварии Фото:

В курганском СНТ «Авторемонтник-1» спасатели извлекли из покореженного из-за аварии автомобиля пострадавших людей. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Утром 16 марта сотрудники Поисково-спасательной службы совместно с пожарными ПСЧ 17 деблокировали и извлекли троих пострадавших в результате ДТП в СНТ „Авторемонтник -1“. Все трое скончались на месте», — говорится в сообщении спасателей.

Ранее на улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В курганском СНТ «Авторемонтник-1» спасатели извлекли из покореженного из-за аварии автомобиля пострадавших людей. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Утром 16 марта сотрудники Поисково-спасательной службы совместно с пожарными ПСЧ 17 деблокировали и извлекли троих пострадавших в результате ДТП в СНТ „Авторемонтник -1“. Все трое скончались на месте», — говорится в сообщении спасателей. Ранее на улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...