Якубович раздаст свердловчанам машины и квартиры

16 марта 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Леонид Якубович приедет в Екатеринбург в День космонавтики Фото: Александр Елизаров © URA.RU Вручать подарки победителям викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, будет легендарный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Счастливчиков он поздравит 12 апреля, сообщили URA.RU организаторы. «Выбор обладателей ценных подарков будет проходить в День космонавтики в киноконцертном театре „Космос“. Все желающие лично присутствовать 12 апреля в „Космосе“ смогут подать заявку на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ », — рассказали организаторы. Подробную инструкцию о том, как участвовать в викторине, URA.RU публиковало 14 марта. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вручать подарки победителям викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, будет легендарный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Счастливчиков он поздравит 12 апреля, сообщили URA.RU организаторы. «Выбор обладателей ценных подарков будет проходить в День космонавтики в киноконцертном театре „Космос“. Все желающие лично присутствовать 12 апреля в „Космосе“ смогут подать заявку на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ», — рассказали организаторы. Подробную инструкцию о том, как участвовать в викторине, URA.RU публиковало 14 марта. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.