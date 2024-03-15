Якубович раздаст свердловчанам машины и квартиры

Вручать подарки победителям викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, будет легендарный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Счастливчиков он поздравит 12 апреля, сообщили URA.RU организаторы.
«Выбор обладателей ценных подарков будет проходить в День космонавтики в киноконцертном театре „Космос“. Все желающие лично присутствовать 12 апреля в „Космосе“ смогут подать заявку на сайте
Подробную инструкцию о том, как участвовать в викторине, URA.RU публиковало 14 марта. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.
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