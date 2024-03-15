15 марта 2024

Якубович раздаст свердловчанам машины и квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , якубович леонид
Леонид Якубович приедет в Екатеринбург в День космонавтики Фото:

Вручать подарки победителям викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, будет легендарный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Счастливчиков он поздравит 12 апреля, сообщили URA.RU организаторы.

«Выбор обладателей ценных подарков будет проходить в День космонавтики в киноконцертном театре „Космос“. Все желающие лично присутствовать 12 апреля в „Космосе“ смогут подать заявку на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ», — рассказали организаторы.

Подробную инструкцию о том, как участвовать в викторине, URA.RU публиковало 14 марта. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.

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Вручать подарки победителям викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, будет легендарный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Счастливчиков он поздравит 12 апреля, сообщили URA.RU организаторы. «Выбор обладателей ценных подарков будет проходить в День космонавтики в киноконцертном театре „Космос“. Все желающие лично присутствовать 12 апреля в „Космосе“ смогут подать заявку на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ», — рассказали организаторы. Подробную инструкцию о том, как участвовать в викторине, URA.RU публиковало 14 марта. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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