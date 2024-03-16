Более 80% участников ДЭГ проголосовали на выборах президента

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Свои голоса за президента дистанционно отдали 3,8 млн человек Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за президента России явка составила 82%. Данные на 11:00 мск приводит Минцифры России в своем telegram-канале.

«Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе», — сказано в сообщении. В абсолютных цифрах это 3,8 млн человек.

Лидерами по электронному голосованию стали Камчатка (здесь проголосовал 91% от зарегистрировавшихся на данный вид голосования) и Алтайский край (84%). Третье место делят Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области — у них по 83%. Замыкают топ Вологодская область, Чувашия (по 82%) и Свердловская область (81%).

Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Также отдать свой голос можно лично, на избирательном участке.

Выборы президента в России стартовали 15 марта и продлятся до 17-го числа. Свои голоса россияне могут отдать за одного из кандидатов: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

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В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за президента России явка составила 82%. Данные на 11:00 мск приводит Минцифры России в своем telegram-канале. «Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе», — сказано в сообщении. В абсолютных цифрах это 3,8 млн человек. Лидерами по электронному голосованию стали Камчатка (здесь проголосовал 91% от зарегистрировавшихся на данный вид голосования) и Алтайский край (84%). Третье место делят Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области — у них по 83%. Замыкают топ Вологодская область, Чувашия (по 82%) и Свердловская область (81%). Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Также отдать свой голос можно лично, на избирательном участке. Выборы президента в России стартовали 15 марта и продлятся до 17-го числа. Свои голоса россияне могут отдать за одного из кандидатов: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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