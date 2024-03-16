Более 80% участников ДЭГ проголосовали на выборах президента

16 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Свои голоса за президента дистанционно отдали 3,8 млн человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за президента России явка составила 82%. Данные на 11:00 мск приводит Минцифры России в своем telegram-канале . «Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе», — сказано в сообщении. В абсолютных цифрах это 3,8 млн человек. Лидерами по электронному голосованию стали Камчатка (здесь проголосовал 91% от зарегистрировавшихся на данный вид голосования) и Алтайский край (84%). Третье место делят Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области — у них по 83%. Замыкают топ Вологодская область, Чувашия (по 82%) и Свердловская область (81%). Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Также отдать свой голос можно лично, на избирательном участке. Выборы президента в России стартовали 15 марта и продлятся до 17-го числа. Свои голоса россияне могут отдать за одного из кандидатов: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за президента России явка составила 82%. Данные на 11:00 мск приводит Минцифры России в своем telegram-канале. «Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе», — сказано в сообщении. В абсолютных цифрах это 3,8 млн человек. Лидерами по электронному голосованию стали Камчатка (здесь проголосовал 91% от зарегистрировавшихся на данный вид голосования) и Алтайский край (84%). Третье место делят Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области — у них по 83%. Замыкают топ Вологодская область, Чувашия (по 82%) и Свердловская область (81%). Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 17 марта, до 20:00 по местному времени. Также отдать свой голос можно лично, на избирательном участке. Выборы президента в России стартовали 15 марта и продлятся до 17-го числа. Свои голоса россияне могут отдать за одного из кандидатов: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.