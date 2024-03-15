КГУ отказался от иска к фирме, которая с недоделками сдала общежитие

16 марта 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Кургане вуз отказался от иска к подрядчику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский государственный университет отказался от претензий к строительной фирме из Кетово, которая занималась ремонтом в общежитии и спортзале. Ранее вуз требовал через суд устранить недоделки на объектах ремонта. Об этом говорится в судебных материалах. «ФГБОУ „Курганский государственный университет“ отказался от иска к строительной компании „Базис“. Суд решил процесс по делу о претензиях к качеству выполненных строительных работ в спортзале и общежитии прекратить», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным материалам, университет добивался от подрядчика устранения выявленных дефектов финишного покрытия пола в спортзале. Также требовалось качественно отремонтировать входную группу в общежитии, ликвидировать следы пожара в женской душевой и привести в нормативное состояние вентиляцию. Сумма иска превышала 2 000 000 рублей, отмечено в документах суда. Ранее в КГУ направили финансирование из федерального бюджета на ремонт общежития госуниверситета на улице Комсомольской. Кроме того, вуз получил деньги на обновление учебных корпусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский государственный университет отказался от претензий к строительной фирме из Кетово, которая занималась ремонтом в общежитии и спортзале. Ранее вуз требовал через суд устранить недоделки на объектах ремонта. Об этом говорится в судебных материалах. «ФГБОУ „Курганский государственный университет“ отказался от иска к строительной компании „Базис“. Суд решил процесс по делу о претензиях к качеству выполненных строительных работ в спортзале и общежитии прекратить», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным материалам, университет добивался от подрядчика устранения выявленных дефектов финишного покрытия пола в спортзале. Также требовалось качественно отремонтировать входную группу в общежитии, ликвидировать следы пожара в женской душевой и привести в нормативное состояние вентиляцию. Сумма иска превышала 2 000 000 рублей, отмечено в документах суда. Ранее в КГУ направили финансирование из федерального бюджета на ремонт общежития госуниверситета на улице Комсомольской. Кроме того, вуз получил деньги на обновление учебных корпусов.