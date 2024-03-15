15 марта 2024

КГУ отказался от иска к фирме, которая с недоделками сдала общежитие

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане вуз отказался от иска к подрядчику Фото:

Курганский государственный университет отказался от претензий к строительной фирме из Кетово, которая занималась ремонтом в общежитии и спортзале. Ранее вуз требовал через суд устранить недоделки на объектах ремонта. Об этом говорится в судебных материалах.

«ФГБОУ „Курганский государственный университет“ отказался от иска к строительной компании „Базис“. Суд решил процесс по делу о претензиях к качеству выполненных строительных работ в спортзале и общежитии прекратить», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Согласно судебным материалам, университет добивался от подрядчика устранения выявленных дефектов финишного покрытия пола в спортзале. Также требовалось качественно отремонтировать входную группу в общежитии, ликвидировать следы пожара в женской душевой и привести в нормативное состояние вентиляцию. Сумма иска превышала 2 000 000 рублей, отмечено в документах суда.

Ранее в КГУ направили финансирование из федерального бюджета на ремонт общежития госуниверситета на улице Комсомольской. Кроме того, вуз получил деньги на обновление учебных корпусов.

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Курганский государственный университет отказался от претензий к строительной фирме из Кетово, которая занималась ремонтом в общежитии и спортзале. Ранее вуз требовал через суд устранить недоделки на объектах ремонта. Об этом говорится в судебных материалах. «ФГБОУ „Курганский государственный университет“ отказался от иска к строительной компании „Базис“. Суд решил процесс по делу о претензиях к качеству выполненных строительных работ в спортзале и общежитии прекратить», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным материалам, университет добивался от подрядчика устранения выявленных дефектов финишного покрытия пола в спортзале. Также требовалось качественно отремонтировать входную группу в общежитии, ликвидировать следы пожара в женской душевой и привести в нормативное состояние вентиляцию. Сумма иска превышала 2 000 000 рублей, отмечено в документах суда. Ранее в КГУ направили финансирование из федерального бюджета на ремонт общежития госуниверситета на улице Комсомольской. Кроме того, вуз получил деньги на обновление учебных корпусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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