Минобрнауки поможет курганским властям отремонтировать общежитие госуниверситета

На ремонт общежития для студентов будет выделено около 150 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганской области будет выделено финансирование из федерального бюджета на ремонт общежития госуниверситета по улице Комсомольской. Информацию об этом передал корреспондент URA.RU, побывавший на открытии корпуса IT-института Курганского государственного университета, где министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и губернатор Вадим Шумков сделали заявление.

«Наметили планы на следующий год. В частности, будет отремонтировано общежитие на Комсомольской (прим. — улице)», — сообщил министр Фальков.

Также он отметил, что власти планируют привести в порядок ряд корпусов университета. Вадим Шумков подтвердил информацию журналисту о том, что решение о ремонте общежития уже принято. Он добавил, что сумма на ремонт выделена крупная — около 150 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане состоялось открытие IT-института. В мероприятии поучаствовали министр Фальков и губернатор Шумков.