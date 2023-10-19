Минобрнауки поможет курганским властям отремонтировать общежитие госуниверситета

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, ремонт квартиры
На ремонт общежития для студентов будет выделено около 150 млн рублей Фото:

Курганской области будет выделено финансирование из федерального бюджета на ремонт общежития госуниверситета по улице Комсомольской. Информацию об этом передал корреспондент URA.RU, побывавший на открытии корпуса IT-института Курганского государственного университета, где министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и губернатор Вадим Шумков сделали заявление.

«Наметили планы на следующий год. В частности, будет отремонтировано общежитие на Комсомольской (прим. — улице)», — сообщил министр Фальков.

Также он отметил, что власти планируют привести в порядок ряд корпусов университета. Вадим Шумков подтвердил информацию журналисту о том, что решение о ремонте общежития уже принято. Он добавил, что сумма на ремонт выделена крупная — около 150 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане состоялось открытие IT-института. В мероприятии поучаствовали министр Фальков и губернатор Шумков.

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Курганской области будет выделено финансирование из федерального бюджета на ремонт общежития госуниверситета по улице Комсомольской. Информацию об этом передал корреспондент URA.RU, побывавший на открытии корпуса IT-института Курганского государственного университета, где министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и губернатор Вадим Шумков сделали заявление. «Наметили планы на следующий год. В частности, будет отремонтировано общежитие на Комсомольской (прим. — улице)», — сообщил министр Фальков. Также он отметил, что власти планируют привести в порядок ряд корпусов университета. Вадим Шумков подтвердил информацию журналисту о том, что решение о ремонте общежития уже принято. Он добавил, что сумма на ремонт выделена крупная — около 150 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане состоялось открытие IT-института. В мероприятии поучаствовали министр Фальков и губернатор Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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