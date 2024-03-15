15 марта 2024

В ЯНАО в викторине разыграли ценные подарки

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Выборы 2024. Екатеринбург, креков павел, 90 лет свердловской области, викторина опорный край, участие в викторине, избирательный участок1339
Первые подарки викторины «Всей семьей» разыграли на Ямале Фото:
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В ЯНАО прошел первый тур викторины «Всей семьей 89». По правилам викторины, 15 и 16 марта разыгрываются ценные подарки. А главный розыгрыш — восемь квартир в муниципалитетах ЯНАО, — пройдет 17 марта.

В ЯНАО 15 марта трансляция розыгрышей подарков началась в 20:30 в пабликах местных СМИ. Эфир 16 марта можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» и в трансляции «Ямал-медиа».

В первом розыгрыше был разыгран один ноутбук, который выиграл житель Салехарда, велосипед STELS Navigator, два телевизора, два пылесоса, две Яндекс-станции, наушники, очистители воздуха, внешние аккумуляторы и другие подарки. Розыгрыш 16 марта начнется в это же время. Квартиры и другие ценные подарки разыграют 17 марта, во втором туре викторины.

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В ЯНАО прошел первый тур викторины «Всей семьей 89». По правилам викторины, 15 и 16 марта разыгрываются ценные подарки. А главный розыгрыш — восемь квартир в муниципалитетах ЯНАО, — пройдет 17 марта. В ЯНАО 15 марта трансляция розыгрышей подарков началась в 20:30 в пабликах местных СМИ. Эфир 16 марта можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» и в трансляции «Ямал-медиа». В первом розыгрыше был разыгран один ноутбук, который выиграл житель Салехарда, велосипед STELS Navigator, два телевизора, два пылесоса, две Яндекс-станции, наушники, очистители воздуха, внешние аккумуляторы и другие подарки. Розыгрыш 16 марта начнется в это же время. Квартиры и другие ценные подарки разыграют 17 марта, во втором туре викторины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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