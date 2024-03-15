В ЯНАО в викторине разыграли ценные подарки

В ЯНАО прошел первый тур викторины «Всей семьей 89». По правилам викторины, 15 и 16 марта разыгрываются ценные подарки. А главный розыгрыш — восемь квартир в муниципалитетах ЯНАО, — пройдет 17 марта.
В ЯНАО 15 марта трансляция розыгрышей подарков началась в 20:30 в пабликах местных СМИ. Эфир 16 марта можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» и в трансляции «Ямал-медиа».
В первом розыгрыше был разыгран один ноутбук, который выиграл житель Салехарда, велосипед STELS Navigator, два телевизора, два пылесоса, две Яндекс-станции, наушники, очистители воздуха, внешние аккумуляторы и другие подарки. Розыгрыш 16 марта начнется в это же время. Квартиры и другие ценные подарки разыграют 17 марта, во втором туре викторины.
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