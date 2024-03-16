В ХМАО на выборы президента РФ пришли 58,49% избирателей. Инфографика

16 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

На избирательные участки пришли 659 703 югорчанина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО явка на 15:00 часов второго дня голосования на выборах президента РФ достигла 58,49%. На избирательные участки пришли 659 703 югорчанина. Об этом сообщает telegram-канал окружного избиркома. «По состоянию на 15.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 659 703 человека. Что составляет 58,49% от общего количества избирателей», — указано в публикации В избиркоме заявили, что голосование проходит в штатном режиме. Обращений и жалоб в комиссию ХМАО не поступало. Ранее URA.RU писало о рекордной явки по итогам первого дня голосования в Югре. Источники агентства считают, что этих показателей удалось достичь благодаря мобилизации сотрудников крупных компаний, договоренностям губернатора Натали Комаровой с нефтяными генералами и технологии АП. В ХМАО явка на 15 часов 16 марта составила 58,48% Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО явка на 15:00 часов второго дня голосования на выборах президента РФ достигла 58,49%. На избирательные участки пришли 659 703 югорчанина. Об этом сообщает telegram-канал окружного избиркома. «По состоянию на 15.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 659 703 человека. Что составляет 58,49% от общего количества избирателей», — указано в публикации В избиркоме заявили, что голосование проходит в штатном режиме. Обращений и жалоб в комиссию ХМАО не поступало. Ранее URA.RU писало о рекордной явки по итогам первого дня голосования в Югре. Источники агентства считают, что этих показателей удалось достичь благодаря мобилизации сотрудников крупных компаний, договоренностям губернатора Натали Комаровой с нефтяными генералами и технологии АП.