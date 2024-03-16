В ХМАО явка на 15:00 часов второго дня голосования на выборах президента РФ достигла 58,49%. На избирательные участки пришли 659 703 югорчанина. Об этом сообщает telegram-канал окружного избиркома.
«По состоянию на 15.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 659 703 человека. Что составляет 58,49% от общего количества избирателей», — указано в публикации
В избиркоме заявили, что голосование проходит в штатном режиме. Обращений и жалоб в комиссию ХМАО не поступало.
Ранее URA.RU писало о рекордной явки по итогам первого дня голосования в Югре. Источники агентства считают, что этих показателей удалось достичь благодаря мобилизации сотрудников крупных компаний, договоренностям губернатора Натали Комаровой с нефтяными генералами и технологии АП.
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