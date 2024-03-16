В ХМАО на выборы президента РФ пришли 58,49% избирателей. Инфографика

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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
На избирательные участки пришли 659 703 югорчанина Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО явка на 15:00 часов второго дня голосования на выборах президента РФ достигла 58,49%. На избирательные участки пришли 659 703 югорчанина. Об этом сообщает telegram-канал окружного избиркома.

«По состоянию на 15.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 659 703 человека. Что составляет 58,49% от общего количества избирателей», — указано в публикации

В избиркоме заявили, что голосование проходит в штатном режиме. Обращений и жалоб в комиссию ХМАО не поступало.

Ранее URA.RU писало о рекордной явки по итогам первого дня голосования в Югре. Источники агентства считают, что этих показателей удалось достичь благодаря мобилизации сотрудников крупных компаний, договоренностям губернатора Натали Комаровой с нефтяными генералами и технологии АП.

В ХМАО явка на 15 часов 16 марта составила 58,48%
В ХМАО явка на 15 часов 16 марта составила 58,48%

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В ХМАО явка на 15:00 часов второго дня голосования на выборах президента РФ достигла 58,49%. На избирательные участки пришли 659 703 югорчанина. Об этом сообщает telegram-канал окружного избиркома. «По состоянию на 15.00 на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 659 703 человека. Что составляет 58,49% от общего количества избирателей», — указано в публикации В избиркоме заявили, что голосование проходит в штатном режиме. Обращений и жалоб в комиссию ХМАО не поступало. Ранее URA.RU писало о рекордной явки по итогам первого дня голосования в Югре. Источники агентства считают, что этих показателей удалось достичь благодаря мобилизации сотрудников крупных компаний, договоренностям губернатора Натали Комаровой с нефтяными генералами и технологии АП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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