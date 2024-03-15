Власти ХМАО пошли с козырей в первый день выборов президента

Секретные договоренности с нефтяниками и технология АП

15 марта 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Чиновники и нефтяники помогли властям ХМАО дать уверенный старт на выборах президента Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году «Белые» и «синие» воротнички дали властям ХМАО уверенный старт на президентских выборах. Югра по итогам первого дня голосования с 45,23% оказалась на втором месте в УрФО по явке, уступив только Ямалу. Опрошенные URA.RU эксперты и политологи считают, что 15 марта на избирательные участки уже пришла львиная доля сотрудников крупных нефтегазовых корпораций и бюджетников. «Корпораты и бюджетники активно шли голосовать перед началом рабочего дня. Затем был еще один всплеск в обеденное время. Ну, а основной наплыв на избирательные участки пришелся после 15 часов», — рассказал URA.RU источник, занимающийся организацией выборов в ХМАО. В очередях на избирательных участках можно было встретить чиновников из правительства и госслужащих Фото: Елена Антипина @ URA.RU Политолог Борис Григорьев в беседе с URA.RU согласился с этим мнением и обратил внимание на то, что впервые выборы президента РФ проходят в формате трехдневного голосования. «Многим просто это удобнее сделать на рабочий день, чем тратить время в выходной. Я видел эти многочисленные фотографии и ролики с очередями на избирательных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Югорчане понимают важность происходящего события, разделяют курс на построение сильной и независимой России, осознают ответственность, с которой необходимо подходить к выбору», — считает эксперт. На многих крупных предприятиях сделали послабления для работников. Кому-то дали дополнительные часы для голосования с утра, кому-то — вечером. Благодаря технологии «Мобильный избиратель», разработанной в АП, югорчане впервые получили возможность менять УИК и голосовать там, где им удобнее — ближе к дому или наоборот, к офису. Всего таким правом воспользовалось почти 70 тысяч человек. Ближе к вечеру активизировались жители крупных городов Югры. Самому крупному муниципалитету Югры Сургуту удалось за несколько повысить явку с 12 до почти 34%. Нижневартовску, второму по численности, — с 20 до 46%. Суммарно только эти муниципалитеты показали явку порядка 170 тысяч голосов избирателей Новость по теме Избиратели ХМАО бьют рекорды по досрочному голосованию на выборах президента РФ Еще один собеседник URA.RU в политтехнологических кругах ХМАО отметил, что на нынешних выборах президента РФ в Югре удалось создать беспрецедентно удобные условия для досрочного голосования. Доступ на месторождения не был ограничен, удалось проработать удобную логистику, и избирком смог качественно проработать до начала голосования на участках, как никогда раньше. Все это удалось достичь благодаря договоренностям властей округа и нефтяных генералов. Как итог, в досрочке по данным избиркома ХМАО приняла участие 54386 югорчан, или 4,83% избирателей. Для сравнения, на выборах президента 2018 года в Югре досрочно проголосовало около 27 тысяч избирателей, а на выборах в Госдуму 2021 года — более 32 тысяч. Нынешний показатель значительно выше. Всего в первый день голосования в Югре на избирательных участков проголосовало свыше полумиллиона человек. Источники URA.RU в политическом истеблишменте округа утверждают, что это удалось сделать благодаря сочетанию трех факторов: производственной мобилизации, досрочному голосованию нефтяников и технологии «Мобильный избиратель», разработанной в администрации президента. «А впереди выходные, и обещают хорошую погоду — те, кто не проголосовал в пятницу, придут на участки с семьями», — считает собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Белые» и «синие» воротнички дали властям ХМАО уверенный старт на президентских выборах. Югра по итогам первого дня голосования с 45,23% оказалась на втором месте в УрФО по явке, уступив только Ямалу. Опрошенные URA.RU эксперты и политологи считают, что 15 марта на избирательные участки уже пришла львиная доля сотрудников крупных нефтегазовых корпораций и бюджетников. «Корпораты и бюджетники активно шли голосовать перед началом рабочего дня. Затем был еще один всплеск в обеденное время. Ну, а основной наплыв на избирательные участки пришелся после 15 часов», — рассказал URA.RU источник, занимающийся организацией выборов в ХМАО. Политолог Борис Григорьев в беседе с URA.RU согласился с этим мнением и обратил внимание на то, что впервые выборы президента РФ проходят в формате трехдневного голосования. «Многим просто это удобнее сделать на рабочий день, чем тратить время в выходной. Я видел эти многочисленные фотографии и ролики с очередями на избирательных участках в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Югорчане понимают важность происходящего события, разделяют курс на построение сильной и независимой России, осознают ответственность, с которой необходимо подходить к выбору», — считает эксперт. На многих крупных предприятиях сделали послабления для работников. Кому-то дали дополнительные часы для голосования с утра, кому-то — вечером. Благодаря технологии «Мобильный избиратель», разработанной в АП, югорчане впервые получили возможность менять УИК и голосовать там, где им удобнее — ближе к дому или наоборот, к офису. Всего таким правом воспользовалось почти 70 тысяч человек. Еще один собеседник URA.RU в политтехнологических кругах ХМАО отметил, что на нынешних выборах президента РФ в Югре удалось создать беспрецедентно удобные условия для досрочного голосования. Доступ на месторождения не был ограничен, удалось проработать удобную логистику, и избирком смог качественно проработать до начала голосования на участках, как никогда раньше. Все это удалось достичь благодаря договоренностям властей округа и нефтяных генералов. Как итог, в досрочке по данным избиркома ХМАО приняла участие 54386 югорчан, или 4,83% избирателей. Для сравнения, на выборах президента 2018 года в Югре досрочно проголосовало около 27 тысяч избирателей, а на выборах в Госдуму 2021 года — более 32 тысяч. Нынешний показатель значительно выше. Всего в первый день голосования в Югре на избирательных участков проголосовало свыше полумиллиона человек. Источники URA.RU в политическом истеблишменте округа утверждают, что это удалось сделать благодаря сочетанию трех факторов: производственной мобилизации, досрочному голосованию нефтяников и технологии «Мобильный избиратель», разработанной в администрации президента. «А впереди выходные, и обещают хорошую погоду — те, кто не проголосовал в пятницу, придут на участки с семьями», — считает собеседник агентства.