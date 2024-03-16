Педагог УрФУ пришла на выборы с зеленкой, чтобы вернуть свои 15 млн рублей

16 марта 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Перед инцидентом доктор наук перечислила неизвестным очень крупную сумму Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доктор наук и сотрудник УрФУ пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как женщина испортит бюллетени, объяснил URA.RU источник в силовых структурах. «По указанию неустановленных лиц женщина перевела им 15 млн рублей. 15 марта ей сказали: чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ. В УрФУ женщина характеризуется положительно, в протестной активности никогда не замечена, протестных политических взглядов не имеет», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что педагог воспитала дочь, которая закончила МГУ и проживает в Москве. На акцию с зеленкой, по его мнению, химик пошла от отчаяния, чтобы вернуть свои деньги. «Однако тот факт, что она жертва, не исключает уголовную ответственность. Ей грозит и 15 суток ареста, и наказание по уголовной статье», — объяснил источник. Екатеринбурженка была задержана на участке в гимназии № 13. Избиратели заметили, как она пытается в коридоре развести зеленую краску и сообщили информацию в полицию. На видео попал момент, как полицейский удерживает даму и уговаривает отдать зеленку. «Она доставлена в дежурную часть для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доктор наук и сотрудник УрФУ пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как женщина испортит бюллетени, объяснил URA.RU источник в силовых структурах. «По указанию неустановленных лиц женщина перевела им 15 млн рублей. 15 марта ей сказали: чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ. В УрФУ женщина характеризуется положительно, в протестной активности никогда не замечена, протестных политических взглядов не имеет», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что педагог воспитала дочь, которая закончила МГУ и проживает в Москве. На акцию с зеленкой, по его мнению, химик пошла от отчаяния, чтобы вернуть свои деньги. «Однако тот факт, что она жертва, не исключает уголовную ответственность. Ей грозит и 15 суток ареста, и наказание по уголовной статье», — объяснил источник. Екатеринбурженка была задержана на участке в гимназии № 13. Избиратели заметили, как она пытается в коридоре развести зеленую краску и сообщили информацию в полицию. На видео попал момент, как полицейский удерживает даму и уговаривает отдать зеленку. «Она доставлена в дежурную часть для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ „Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий“ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.