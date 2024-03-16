Троллейбусы и трамваи продолжат движение после устранения аварии (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтом и Фронтовых бригад встал общественный транспорт. Задержано движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов.
«На них из-за сильного ветра упала перетяжка с дорожными знаками. Задержано движение трамваев 2,5,7,8,14 и 24, а также троллейбусов 26 и 32. На место выехали рабочие „Гортранса“», — сообщили URA.RU в мэрии Екатеринбурга.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Оперативный ответ получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.
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