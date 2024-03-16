На Уралмаше встали трамваи и троллейбусы. Фото

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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, снег, троллейбус, проезжая часть, общественный транспорт
Троллейбусы и трамваи продолжат движение после устранения аварии (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтом и Фронтовых бригад встал общественный транспорт. Задержано движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов.

«На них из-за сильного ветра упала перетяжка с дорожными знаками. Задержано движение трамваев 2,5,7,8,14 и 24, а также троллейбусов 26 и 32. На место выехали рабочие „Гортранса“», — сообщили URA.RU в мэрии Екатеринбурга.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Оперативный ответ получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.

Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтом и Фронтовых бригад встал общественный транспорт. Задержано движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. «На них из-за сильного ветра упала перетяжка с дорожными знаками. Задержано движение трамваев 2,5,7,8,14 и 24, а также троллейбусов 26 и 32. На место выехали рабочие „Гортранса“», — сообщили URA.RU в мэрии Екатеринбурга. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Оперативный ответ получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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