На Уралмаше встали трамваи и троллейбусы. Фото

16 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Троллейбусы и трамваи продолжат движение после устранения аварии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтом и Фронтовых бригад встал общественный транспорт. Задержано движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. «На них из-за сильного ветра упала перетяжка с дорожными знаками. Задержано движение трамваев 2,5,7,8,14 и 24, а также троллейбусов 26 и 32. На место выехали рабочие „Гортранса“», — сообщили URA.RU в мэрии Екатеринбурга. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Оперативный ответ получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил. Фото: telegram-канал 66.RU (https://t.me/RU66RU/51947) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтом и Фронтовых бригад встал общественный транспорт. Задержано движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. «На них из-за сильного ветра упала перетяжка с дорожными знаками. Задержано движение трамваев 2,5,7,8,14 и 24, а также троллейбусов 26 и 32. На место выехали рабочие „Гортранса“», — сообщили URA.RU в мэрии Екатеринбурга. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Оперативный ответ получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.