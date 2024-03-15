15 марта 2024

В городах ЯНАО открылись пункты выдачи ценных подарков победителям викторины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт выдачи гуманитарной помощи мелитопольцам от Единой России. Мелитополь
В ЯНАО работают пункты выдачи призов для победителей викторины «Всей семьей» Фото:

В ЯНАО работают пункты выдачи ценных подарков для победителей в викторине «Всей семьей». Информацию о режиме работы пунктов выдачи разместили в социальных сетях.

Победитель викторины может получить подарок в Ноябрьске

Пункт выдачи ценных подарков находится по адресу Мира, 77 (вход с торца). В субботу, 16 марта он работает до 19:00. В воскресенье с 9 до 17 часов. В остальные дни ценные подарки можно получить с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:30 до 14:00.

Куда обращаться за ценным подарком в Салехарде

Жители окружной столицы могут получить подарки по адресу Сандалова, 2. Подарки выдаются с 10 до 18 часов.

Пункт выдачи подарков в Новом Уренгое

В газовой столице ЯНАО подарки выдаются по адресу Подшибякина, ½Б. Время работы 16 и 17 марта с 10:00 до 16:00 без перерыва.

Какие документы требуются от победителя викторины «Всей семьей»

Чтобы получить ценный подарок, победитель должен иметь при себе паспорт. Также понадобится предоставить ИНН, СНИЛС и сам корешок от бланка викторины. Розыгрыш проводится в вечернем эфире, который проходит в пабликах и на сайтах городских СМИ 15, 16 и 17 марта в 20:30. Восемь квартир будут разыграны 17 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО работают пункты выдачи ценных подарков для победителей в викторине «Всей семьей». Информацию о режиме работы пунктов выдачи разместили в социальных сетях. Пункт выдачи ценных подарков находится по адресу Мира, 77 (вход с торца). В субботу, 16 марта он работает до 19:00. В воскресенье с 9 до 17 часов. В остальные дни ценные подарки можно получить с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:30 до 14:00. Жители окружной столицы могут получить подарки по адресу Сандалова, 2. Подарки выдаются с 10 до 18 часов. В газовой столице ЯНАО подарки выдаются по адресу Подшибякина, ½Б. Время работы 16 и 17 марта с 10:00 до 16:00 без перерыва. Чтобы получить ценный подарок, победитель должен иметь при себе паспорт. Также понадобится предоставить ИНН, СНИЛС и сам корешок от бланка викторины. Розыгрыш проводится в вечернем эфире, который проходит в пабликах и на сайтах городских СМИ 15, 16 и 17 марта в 20:30. Восемь квартир будут разыграны 17 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...