В городах ЯНАО открылись пункты выдачи ценных подарков победителям викторины

16 марта 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

В ЯНАО работают пункты выдачи призов для победителей викторины «Всей семьей» Фото: Сергей Венявский © URA.RU В ЯНАО работают пункты выдачи ценных подарков для победителей в викторине «Всей семьей». Информацию о режиме работы пунктов выдачи разместили в социальных сетях. Победитель викторины может получить подарок в Ноябрьске Пункт выдачи ценных подарков находится по адресу Мира, 77 (вход с торца). В субботу, 16 марта он работает до 19:00. В воскресенье с 9 до 17 часов. В остальные дни ценные подарки можно получить с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:30 до 14:00. Куда обращаться за ценным подарком в Салехарде Жители окружной столицы могут получить подарки по адресу Сандалова, 2. Подарки выдаются с 10 до 18 часов. Пункт выдачи подарков в Новом Уренгое В газовой столице ЯНАО подарки выдаются по адресу Подшибякина, ½Б. Время работы 16 и 17 марта с 10:00 до 16:00 без перерыва. Какие документы требуются от победителя викторины «Всей семьей» Чтобы получить ценный подарок, победитель должен иметь при себе паспорт. Также понадобится предоставить ИНН, СНИЛС и сам корешок от бланка викторины. Розыгрыш проводится в вечернем эфире, который проходит в пабликах и на сайтах городских СМИ 15, 16 и 17 марта в 20:30. Восемь квартир будут разыграны 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО работают пункты выдачи ценных подарков для победителей в викторине «Всей семьей». Информацию о режиме работы пунктов выдачи разместили в социальных сетях. Пункт выдачи ценных подарков находится по адресу Мира, 77 (вход с торца). В субботу, 16 марта он работает до 19:00. В воскресенье с 9 до 17 часов. В остальные дни ценные подарки можно получить с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:30 до 14:00. Жители окружной столицы могут получить подарки по адресу Сандалова, 2. Подарки выдаются с 10 до 18 часов. В газовой столице ЯНАО подарки выдаются по адресу Подшибякина, ½Б. Время работы 16 и 17 марта с 10:00 до 16:00 без перерыва. Чтобы получить ценный подарок, победитель должен иметь при себе паспорт. Также понадобится предоставить ИНН, СНИЛС и сам корешок от бланка викторины. Розыгрыш проводится в вечернем эфире, который проходит в пабликах и на сайтах городских СМИ 15, 16 и 17 марта в 20:30. Восемь квартир будут разыграны 17 марта.