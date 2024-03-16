Врач-анестезиолог из Сургута Константин Касьянов, который сейчас работает в Макеевке, принял участие в выборах президента России. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».
«Выбор это всегда срез оценки общества действиям нашего правительства. Мой выбор осознанный и достаточно давно сформированный. У людей много надежд, связанных с присоединением к России, поэтому люди стараются более активно выразить свою гражданскую позицию», — говорит Касьянов в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».
Рабочий стаж врача-анестезиолога составляет около 10 лет. В настоящее время он трудится в Макеевке, где порой ему приходится работать круглосуточно за операционным столом.
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