Врач из ХМАО, который работает в ДНР, проголосовал на выборах президента РФ. Видео

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Выборы губернатора и в городскую думу. Тюмень, коиб, топ, звездочка, голосование, бюллетень, выборы 2024
Врач из Сургута, который работает в Макеевке, проголосовал в выборах президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Врач-анестезиолог из Сургута Константин Касьянов, который сейчас работает в Макеевке, принял участие в выборах президента России. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».

«Выбор это всегда срез оценки общества действиям нашего правительства. Мой выбор осознанный и достаточно давно сформированный. У людей много надежд, связанных с присоединением к России, поэтому люди стараются более активно выразить свою гражданскую позицию», — говорит Касьянов в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».

Рабочий стаж врача-анестезиолога составляет около 10 лет. В настоящее время он трудится в Макеевке, где порой ему приходится работать круглосуточно за операционным столом.

Видео: telegram-канал «Югра официально»

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Врач-анестезиолог из Сургута Константин Касьянов, который сейчас работает в Макеевке, принял участие в выборах президента России. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «Выбор это всегда срез оценки общества действиям нашего правительства. Мой выбор осознанный и достаточно давно сформированный. У людей много надежд, связанных с присоединением к России, поэтому люди стараются более активно выразить свою гражданскую позицию», — говорит Касьянов в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально». Рабочий стаж врача-анестезиолога составляет около 10 лет. В настоящее время он трудится в Макеевке, где порой ему приходится работать круглосуточно за операционным столом. Видео: telegram-канал «Югра официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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