Врач из ХМАО, который работает в ДНР, проголосовал на выборах президента РФ. Видео

16 марта 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Врач из Сургута, который работает в Макеевке, проголосовал в выборах президента РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Врач-анестезиолог из Сургута Константин Касьянов, который сейчас работает в Макеевке, принял участие в выборах президента России. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «Выбор это всегда срез оценки общества действиям нашего правительства. Мой выбор осознанный и достаточно давно сформированный. У людей много надежд, связанных с присоединением к России, поэтому люди стараются более активно выразить свою гражданскую позицию», — говорит Касьянов в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».



Рабочий стаж врача-анестезиолога составляет около 10 лет. В настоящее время он трудится в Макеевке, где порой ему приходится работать круглосуточно за операционным столом. Видео : telegram-канал «Югра официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач-анестезиолог из Сургута Константин Касьянов, который сейчас работает в Макеевке, принял участие в выборах президента России. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «Выбор это всегда срез оценки общества действиям нашего правительства. Мой выбор осознанный и достаточно давно сформированный. У людей много надежд, связанных с присоединением к России, поэтому люди стараются более активно выразить свою гражданскую позицию», — говорит Касьянов в видео, опубликованном в telegram-канале «Югра официально». Рабочий стаж врача-анестезиолога составляет около 10 лет. В настоящее время он трудится в Макеевке, где порой ему приходится работать круглосуточно за операционным столом. Видео: telegram-канал «Югра официально»