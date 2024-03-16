Курганский избирком усилил меры контроля на второй день выборов президента РФ

16 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Избирательные участки Курганской области с 16 марта стали контролировать усиленнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области 16 марта в 20:00 завершился второй день голосования. Пресс-служба избиркома заявляла, что в связи с провокациями по порче бюллетеней в регионе усилили меры контроля. Вновь для принятия избирателей и голосования участки откроются 17 марта в 8:00. Об этом заявил председатель областного избиркома Роман Скиндерев во время брифинга, где присутствовал корреспондент URA.RU. Также информация содержится в telegram-канале избиркома. «Органы правопорядка действуют исходя из сложившейся ситуации и возможных угроз. Члены избирательных комиссий проинструктированы, на что обращать внимание, как вести себя в нестандартной или чрезвычайной ситуации. <…> Были усилены [меры контроля] по линии правоохранительных органов. Проверяются избиратели на наличие жидкости, и ограничивается возможность пронести ее на территорию избирательных участков», — заявил Скиндерев. При этом, в общем ситуация на 16 марта остается штатной. Последний день голосования на президентских выборах состоится 17 марта. Избирательные участки будут работать также с 8:00 до 20:00. Также, по последним данным, 16 марта на 15:00 в Курганской области было установлено, что на участках отдали свой голос 53,62% жителей. Всего проголосовали более 342 тысяч избирателей от общего числа избирателей в регионе, которое составляет 660 357 человек. Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Ранее URA.RU писало, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. На место главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Всего в Курганской области для жителей доступны 799 избирательных участков. Также сообщалось, что в Куртамышском округе 15 марта мужчина залил урну для голосования синей жидкостью. В отношение жителя было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 16 марта в 20:00 завершился второй день голосования. Пресс-служба избиркома заявляла, что в связи с провокациями по порче бюллетеней в регионе усилили меры контроля. Вновь для принятия избирателей и голосования участки откроются 17 марта в 8:00. Об этом заявил председатель областного избиркома Роман Скиндерев во время брифинга, где присутствовал корреспондент URA.RU. Также информация содержится в telegram-канале избиркома. «Органы правопорядка действуют исходя из сложившейся ситуации и возможных угроз. Члены избирательных комиссий проинструктированы, на что обращать внимание, как вести себя в нестандартной или чрезвычайной ситуации. <…> Были усилены [меры контроля] по линии правоохранительных органов. Проверяются избиратели на наличие жидкости, и ограничивается возможность пронести ее на территорию избирательных участков», — заявил Скиндерев. При этом, в общем ситуация на 16 марта остается штатной. Последний день голосования на президентских выборах состоится 17 марта. Избирательные участки будут работать также с 8:00 до 20:00. Также, по последним данным, 16 марта на 15:00 в Курганской области было установлено, что на участках отдали свой голос 53,62% жителей. Всего проголосовали более 342 тысяч избирателей от общего числа избирателей в регионе, которое составляет 660 357 человек. Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Ранее URA.RU писало, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. На место главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Всего в Курганской области для жителей доступны 799 избирательных участков. Также сообщалось, что в Куртамышском округе 15 марта мужчина залил урну для голосования синей жидкостью. В отношение жителя было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.