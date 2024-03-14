Курганцы выстроились в очереди, чтобы проголосовать на президентских выборах. Видео

15 марта 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Около участков в Кургане появились первые избиратели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Кургане перед открытием избирательных участков появились очереди из желающих проголосовать на выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с одного из участков. «На избирательном участке в Доме народного творчества появились очереди из желающих проголосовать за кандидатов в президенты России. Они пришли до открытия участка», — передает корреспондент URA.RU. В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Они будут работать 15, 16 марта и 17 марта. В воскресенье, рассказывает региональная избирательная комиссия, будут также работать пять участков в местах временного пребывания граждан. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Там собраны главные новости о проведении голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане перед открытием избирательных участков появились очереди из желающих проголосовать на выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с одного из участков. «На избирательном участке в Доме народного творчества появились очереди из желающих проголосовать за кандидатов в президенты России. Они пришли до открытия участка», — передает корреспондент URA.RU. В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Они будут работать 15, 16 марта и 17 марта. В воскресенье, рассказывает региональная избирательная комиссия, будут также работать пять участков в местах временного пребывания граждан. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Там собраны главные новости о проведении голосования.