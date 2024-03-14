14 марта 2024

Курганцы выстроились в очереди, чтобы проголосовать на президентских выборах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Курган, выборы 2024
Около участков в Кургане появились первые избиратели Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Кургане перед открытием избирательных участков появились очереди из желающих проголосовать на выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с одного из участков.

«На избирательном участке в Доме народного творчества появились очереди из желающих проголосовать за кандидатов в президенты России. Они пришли до открытия участка», — передает корреспондент URA.RU.

В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Они будут работать 15, 16 марта и 17 марта. В воскресенье, рассказывает региональная избирательная комиссия, будут также работать пять участков в местах временного пребывания граждан.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Там собраны главные новости о проведении голосования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане перед открытием избирательных участков появились очереди из желающих проголосовать на выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с одного из участков. «На избирательном участке в Доме народного творчества появились очереди из желающих проголосовать за кандидатов в президенты России. Они пришли до открытия участка», — передает корреспондент URA.RU. В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Они будут работать 15, 16 марта и 17 марта. В воскресенье, рассказывает региональная избирательная комиссия, будут также работать пять участков в местах временного пребывания граждан. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Там собраны главные новости о проведении голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...