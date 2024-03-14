В Кургане перед открытием избирательных участков появились очереди из желающих проголосовать на выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с одного из участков.
«На избирательном участке в Доме народного творчества появились очереди из желающих проголосовать за кандидатов в президенты России. Они пришли до открытия участка», — передает корреспондент URA.RU.
В Курганской области открыто 799 избирательных участков. Они будут работать 15, 16 марта и 17 марта. В воскресенье, рассказывает региональная избирательная комиссия, будут также работать пять участков в местах временного пребывания граждан.
Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию с проведения выборов президента Российской Федерации в Курганской области. Там собраны главные новости о проведении голосования.
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