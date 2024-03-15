Курганский следком завел дело на мужчину, облившего бюллетени синей краской

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Мужчину задержали сотрудники полиции Фото:
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СУ СКР по Курганской области завел уголовное дело на жителя Куртамышского округа, который облил бюллетени синей краской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для разбирательств.

«В Следственном комитете заведено уголовное дело по статье „Воспрепятствование работе избирательных комиссий“. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что мужчина задержан для разбирательств. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы на пять лет.

Сообщалось, что в Куртамыше 51-летний мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Глава избиркома Роман Скиндерев заявил, что это является провокацией на президентских выборах, а подобные действия являются уголовно наказуемыми.

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СУ СКР по Курганской области завел уголовное дело на жителя Куртамышского округа, который облил бюллетени синей краской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для разбирательств. «В Следственном комитете заведено уголовное дело по статье „Воспрепятствование работе избирательных комиссий“. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства. В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что мужчина задержан для разбирательств. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы на пять лет. Сообщалось, что в Куртамыше 51-летний мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Глава избиркома Роман Скиндерев заявил, что это является провокацией на президентских выборах, а подобные действия являются уголовно наказуемыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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