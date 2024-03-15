Курганский следком завел дело на мужчину, облившего бюллетени синей краской

СУ СКР по Курганской области завел уголовное дело на жителя Куртамышского округа, который облил бюллетени синей краской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для разбирательств.
«В Следственном комитете заведено уголовное дело по статье „Воспрепятствование работе избирательных комиссий“. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В telegram-канале УМВД России по Курганской области сообщили, что мужчина задержан для разбирательств. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы на пять лет.
Сообщалось, что в Куртамыше 51-летний мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Глава избиркома Роман Скиндерев заявил, что это является провокацией на президентских выборах, а подобные действия являются уголовно наказуемыми.
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