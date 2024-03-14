В Курганской области стартовал первый день президентских выборов. Онлайн-трансляция

15 марта 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Курганцы начали голосовать за кандидатов в президенты РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области стартовало трехдневное голосование на выборах президента Российской Федерации 2024. На пост главы государства представлены кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков и кандидат Владимир Путин (самовыдвиженец). В связи с проведением голосования агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию. 09:29 Сотрудники полиции круглосуточно несут службу с момента завоза бюллетеней на участковые избирательные комиссии. Полицейские приступили к мероприятиям по охране порядка на территории 25 муниципальных округов Курганской области. Задействовано более тысячи сотрудников органов внутренних дел. 09:17 В Белозерском округе открылись 29 участков. С самого утра на одном из участков желающих поучаствовать в выборах президента РФ оказалось более 50 человек. На участок в Белозерском округе пришли около 50 человек Фото: автор не указан, паблик «ВКонтакте», группа «Администрация Белозерского муниципального округа», https://vk.com/wall-177990871_7006?z=photo-177990871_457247447%2F15768cf3367ebe3a96 09:14 Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина написала на своей странице в соцсетях: «Есть такая традиция — голосовать на выборах Президента РФ!

Сегодня на участке встретилась со многими соседями, улыбки и приветствия, а еще осознание, что это наше общее дело!» 08:58 Наблюдатели на проведении президентских выборах в Кургане рассказали, как оценивают организацию голосования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Артем Лесовой.

«В целом организацию оцениваю на десять из десяти. Поток избирателей спокойный, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит», — рассказал URA.RU наблюдатель, который находится на участке в КВЦ. 08:45 Глава Далматовского округа Андрей Аносов обратился к жителям муниципалитета с призывом принять участие в выборах президента: «Жители нашего округа всегда были неравнодушны к судьбе родного края. И сейчас вновь пришло время проявить свою активную гражданскую позицию — выбрать стабильность и благополучие для наших детей. Своим примером показать им, насколько важно нести ответственность за свои решения, за судьбу своей Родины. Обращаюсь ко всем землякам, обладающим избирательным правом, с призывом проявить сознательность, патриотизм и гражданскую ответственность, прийти в дни голосования 15,16 или 17 марта на избирательные участки и проголосовать. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для России». 08:40 О проведении голосования также сообщили другие муниципалитеты. Открыты избирательные участки в Каргопольском (36 участков), Шатровском, Звериноголовском (15 участков) и Далматовском (35 участков) округах. 08:32 Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков опубликовал обращение к жителям региона. Политик попросил прийти на выборы и показать свою гражданскую позицию. 08:22 В Шадринске открыли 37 избирательных участков. Об этом сообщила администрация города. Также сообщают о том, что голосование началось в Целинном и Белозерском округах. Во втором муниципалитете первыми приняли участие сотрудники службы МЧС. В Белозерском округе первыми проголосовали сотрудники МЧС Группа: «Боевое слово». Белозерская районная газета» https://vk.com/bsgazeta 08:13 Первые курганские избиратели уже получили билеты с вопросами по викторине «Весна в семью пришла». «Очень хорошо оцениваю эту идею, не на все вопросы удалось ответить сразу, пришлось подумать. Идею [с фестивалем] оцениваю очень хорошо, буду рада любому призу», — рассказала URA.RU Татьяна, одна из избирателей. Курганцы получили билеты на викторину «Весна в семью пришла» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 08:01 Около избирательных участков в Кургане заметили первых желающих проголосовать. Избиратели ждали открытия участков около Дома народного творчества 07:44 В Курганской области 15 и 16 марта будут открыты 799 избирательных участков. 17 марта пять участков будут открыты в местах временного пребывания граждан. Проголосовать за понравившегося кандидата можно с 8:00 до 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области стартовало трехдневное голосование на выборах президента Российской Федерации 2024. На пост главы государства представлены кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков и кандидат Владимир Путин (самовыдвиженец). В связи с проведением голосования агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию. 09:29 15.03.2024 Сотрудники полиции круглосуточно несут службу с момента завоза бюллетеней на участковые избирательные комиссии. Полицейские приступили к мероприятиям по охране порядка на территории 25 муниципальных округов Курганской области. Задействовано более тысячи сотрудников органов внутренних дел. 09:17 15.03.2024 В Белозерском округе открылись 29 участков. С самого утра на одном из участков желающих поучаствовать в выборах президента РФ оказалось более 50 человек. 09:14 15.03.2024 Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина написала на своей странице в соцсетях: «Есть такая традиция — голосовать на выборах Президента РФ! Сегодня на участке встретилась со многими соседями, улыбки и приветствия, а еще осознание, что это наше общее дело!» 08:58 15.03.2024 Наблюдатели на проведении президентских выборах в Кургане рассказали, как оценивают организацию голосования. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Артем Лесовой. «В целом организацию оцениваю на десять из десяти. Поток избирателей спокойный, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит», — рассказал URA.RU наблюдатель, который находится на участке в КВЦ. 08:45 15.03.2024 Глава Далматовского округа Андрей Аносов обратился к жителям муниципалитета с призывом принять участие в выборах президента: «Жители нашего округа всегда были неравнодушны к судьбе родного края. И сейчас вновь пришло время проявить свою активную гражданскую позицию — выбрать стабильность и благополучие для наших детей. Своим примером показать им, насколько важно нести ответственность за свои решения, за судьбу своей Родины. Обращаюсь ко всем землякам, обладающим избирательным правом, с призывом проявить сознательность, патриотизм и гражданскую ответственность, прийти в дни голосования 15,16 или 17 марта на избирательные участки и проголосовать. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для России». 08:40 15.03.2024 О проведении голосования также сообщили другие муниципалитеты. Открыты избирательные участки в Каргопольском (36 участков), Шатровском, Звериноголовском (15 участков) и Далматовском (35 участков) округах. 08:32 15.03.2024 Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков опубликовал обращение к жителям региона. Политик попросил прийти на выборы и показать свою гражданскую позицию. 08:22 15.03.2024 В Шадринске открыли 37 избирательных участков. Об этом сообщила администрация города. Также сообщают о том, что голосование началось в Целинном и Белозерском округах. Во втором муниципалитете первыми приняли участие сотрудники службы МЧС. 08:13 15.03.2024 Первые курганские избиратели уже получили билеты с вопросами по викторине «Весна в семью пришла». «Очень хорошо оцениваю эту идею, не на все вопросы удалось ответить сразу, пришлось подумать. Идею [с фестивалем] оцениваю очень хорошо, буду рада любому призу», — рассказала URA.RU Татьяна, одна из избирателей. 08:01 15.03.2024 Около избирательных участков в Кургане заметили первых желающих проголосовать. Избиратели ждали открытия участков около Дома народного творчества 07:44 15.03.2024 В Курганской области 15 и 16 марта будут открыты 799 избирательных участков. 17 марта пять участков будут открыты в местах временного пребывания граждан. Проголосовать за понравившегося кандидата можно с 8:00 до 20:00.