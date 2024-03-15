Курганец залил краской бюллетени на выборах

15 марта 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Курганец залил урну для бюллетеней жидкостью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Куртамыше Курганской области полиция задержала мужчину, который залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Глава избиркома Роман Скиндерев заявил, что это является провокацией против выборов президента России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале избирательной комиссии Курганской области. «Ни в одну из избирательных комиссий не поступило обращений на нарушение избирательных прав граждан. Избирательный процесс организован на высоком уровне. Тем не менее в некоторых регионах нашей страны происходят провокации, направленные на срыв избирательного процесса. В некоторых областях нашей страны происходит порча бюллетеней путем использования краски», — цитируют Скиндерева в посте. Сообщается, что ЧП произошло в избирательном участке №285 в Куртамышском округе. В посте указано, что данное происшествие не оказало влияние на волеизлияние избирателей. Скиндерев также добавил, что подобные действия являются уголовно наказуемыми. «мы призываем всех избирателей сохранять спокойствие, использовать свое конституционное право голосовать. Эти люди никак не повлияют на волеизъявление наших граждан. После того, как злоумышленник был задержан, нами даны инструкции участковой избирательной комиссии избирательного участка №285», — сообщается в посте. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Курганской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Комментарий от полиции придет позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Куртамыше Курганской области полиция задержала мужчину, который залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Глава избиркома Роман Скиндерев заявил, что это является провокацией против выборов президента России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале избирательной комиссии Курганской области. «Ни в одну из избирательных комиссий не поступило обращений на нарушение избирательных прав граждан. Избирательный процесс организован на высоком уровне. Тем не менее в некоторых регионах нашей страны происходят провокации, направленные на срыв избирательного процесса. В некоторых областях нашей страны происходит порча бюллетеней путем использования краски», — цитируют Скиндерева в посте. Сообщается, что ЧП произошло в избирательном участке №285 в Куртамышском округе. В посте указано, что данное происшествие не оказало влияние на волеизлияние избирателей. Скиндерев также добавил, что подобные действия являются уголовно наказуемыми. «мы призываем всех избирателей сохранять спокойствие, использовать свое конституционное право голосовать. Эти люди никак не повлияют на волеизъявление наших граждан. После того, как злоумышленник был задержан, нами даны инструкции участковой избирательной комиссии избирательного участка №285», — сообщается в посте. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Курганской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Комментарий от полиции придет позже.