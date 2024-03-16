Сколько ценных подарков выиграли жители ХМАО за два дня викторины

За два дня викторины «Достижения Югры» жители ХМАО выиграли 17 квартир

16 марта 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

За два дня югорчане выиграли 17 квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году За два дня викторины «Достижения Югры» жители ХМАО выиграли 17 квартир и более 15 автомобилей. Только за первый день в акции приняли участие 816 тысяч человек из региона. Самое большее количество счастливчиков в Сургуте — там четыре участника викторины выиграли по квартире. В Сургутском районе ключи от нового жилья получат две семьи, одна из которых многодетная. В Нефтеюганске удача также улыбнулась студентке, приехавшей проведать родных, и местной жительнице. Двое вартовчан смогут вскоре отпраздновать новоселье, как и двое жителей Когалыма. Помимо них, квартиры достались женщине из Нягани и 18-летней жительнице Саранпауля. Обладателями недвижимости стали также и дети, ответившие на вопросы викторины — школьник из Урая, пятиклассница из Пойковского и подросток из Мегиона. Последний выиграл квартиру в день рождения своей мамы. За два дня ключи от новых автомобилей выиграли жители Ханты-Мансийска, Сургута, Междуреченского, Саранпауля, Мегиона, Урая, Радужного, Лянтора, Нефтеюганска и других населенных пунктов ХМАО. Благодаря своей удаче, путешественница из Пыть-Яха сможет отправиться в отпуск уже на своей машине. В Нижневартовске автомобиль выиграли 12-летняя девочка и мужчина с ограниченными возможностями здоровья. Также ключи от нового авто получат жительница села Лыхма и школьница из Нягани. Ранее URA.RU писало о том, что за полтора дня проведения викторины «Достижения Югры» обладателями главного подарка стали 11 югорчан. Скоро счастливчики получат ключи от новых квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За два дня викторины «Достижения Югры» жители ХМАО выиграли 17 квартир и более 15 автомобилей. Только за первый день в акции приняли участие 816 тысяч человек из региона. Самое большее количество счастливчиков в Сургуте — там четыре участника викторины выиграли по квартире. В Сургутском районе ключи от нового жилья получат две семьи, одна из которых многодетная. В Нефтеюганске удача также улыбнулась студентке, приехавшей проведать родных, и местной жительнице. Двое вартовчан смогут вскоре отпраздновать новоселье, как и двое жителей Когалыма. Помимо них, квартиры достались женщине из Нягани и 18-летней жительнице Саранпауля. Обладателями недвижимости стали также и дети, ответившие на вопросы викторины — школьник из Урая, пятиклассница из Пойковского и подросток из Мегиона. Последний выиграл квартиру в день рождения своей мамы. За два дня ключи от новых автомобилей выиграли жители Ханты-Мансийска, Сургута, Междуреченского, Саранпауля, Мегиона, Урая, Радужного, Лянтора, Нефтеюганска и других населенных пунктов ХМАО. Благодаря своей удаче, путешественница из Пыть-Яха сможет отправиться в отпуск уже на своей машине. В Нижневартовске автомобиль выиграли 12-летняя девочка и мужчина с ограниченными возможностями здоровья. Также ключи от нового авто получат жительница села Лыхма и школьница из Нягани. Ранее URA.RU писало о том, что за полтора дня проведения викторины «Достижения Югры» обладателями главного подарка стали 11 югорчан. Скоро счастливчики получат ключи от новых квартир.