Курганская область за день до конца голосования побила показатели прошлых выборов. Инфографика

Явка на выборах в Курганской области составила 61,8%
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
В Курганской области обнародовали явку за второй день выборов Фото:
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Курганская область за день до конца голосования побила показатели прошлых выборов. По состоянию на 20:00 16 марта в регионе на участки пришли 61,8% избирателей. Проголосовали более 394 тысяч избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале облизбиркома. В 2018 году явка составила 61%.

«Наибольшая явка зафиксирована в Альменевском (76,32%), Звериноголовском (74,17%), Далматовском (74,13%), Половинском (73,69%) муниципальных округах», — пишет избирком. В аутсайдерах Курган с явкой в 58,37% (Западная ТИК) и 55,13% (Восточная ТИК). В Шадринске проголосовали 56,82% избирателей.

К концу первого дня голосования явка в Курганской области составила 38,68%. По данным на 20:00 15 марта свои голоса отдали более 246 тысяч избирателей.

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Курганская область за день до конца голосования побила показатели прошлых выборов. По состоянию на 20:00 16 марта в регионе на участки пришли 61,8% избирателей. Проголосовали более 394 тысяч избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале облизбиркома. В 2018 году явка составила 61%. «Наибольшая явка зафиксирована в Альменевском (76,32%), Звериноголовском (74,17%), Далматовском (74,13%), Половинском (73,69%) муниципальных округах», — пишет избирком. В аутсайдерах Курган с явкой в 58,37% (Западная ТИК) и 55,13% (Восточная ТИК). В Шадринске проголосовали 56,82% избирателей. К концу первого дня голосования явка в Курганской области составила 38,68%. По данным на 20:00 15 марта свои голоса отдали более 246 тысяч избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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