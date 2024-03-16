Курганская область за день до конца голосования побила показатели прошлых выборов. По состоянию на 20:00 16 марта в регионе на участки пришли 61,8% избирателей. Проголосовали более 394 тысяч избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале облизбиркома. В 2018 году явка составила 61%.
«Наибольшая явка зафиксирована в Альменевском (76,32%), Звериноголовском (74,17%), Далматовском (74,13%), Половинском (73,69%) муниципальных округах», — пишет избирком. В аутсайдерах Курган с явкой в 58,37% (Западная ТИК) и 55,13% (Восточная ТИК). В Шадринске проголосовали 56,82% избирателей.
К концу первого дня голосования явка в Курганской области составила 38,68%. По данным на 20:00 15 марта свои голоса отдали более 246 тысяч избирателей.
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