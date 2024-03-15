В Курганской области завершился первый день голосования на выборах президента Российской Федерации. Явка к 20:00 составила 38,68%. Проголосовали более 246 тысяч избирателей. Об этом сообщает Избирательная комиссия Курганской области.
«Наибольшая явка зафиксирована в Звериноголовском (57,55%), Альменевском (49,84%), Далматовском (49,10%), Макушинском (46,11%), Шатровском (46,96%) муниципальных округах», — пишет избирком.
В Кургане, по данным Западной ТИК, явка составила 35,38%, по данным Восточной ТИК города Кургана — 31,94%. В Шадринске проголосовали 36,52% избирателей.
Ранее URA.RU писало, что явка на выборы президента России в Курганской области на 15:00 составила 25,51% к середине первого дня голосования. Председатель регионального избиркома сообщил, что этот показатель стал большим из-за того, что избиратели хотели проголосовать перед походом на работу.
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