В Курганской области озвучена явка к концу первого дня выборов президента. Инфографика

Явка в Курганской области составила 38,68 процентов
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
В Курганской области обнародовали явку за первый день выборов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области завершился первый день голосования на выборах президента Российской Федерации. Явка к 20:00 составила 38,68%. Проголосовали более 246 тысяч избирателей. Об этом сообщает Избирательная комиссия Курганской области.

«Наибольшая явка зафиксирована в Звериноголовском (57,55%), Альменевском (49,84%), Далматовском (49,10%), Макушинском (46,11%), Шатровском (46,96%) муниципальных округах», — пишет избирком.

В Кургане, по данным Западной ТИК, явка составила 35,38%, по данным Восточной ТИК города Кургана — 31,94%. В Шадринске проголосовали 36,52% избирателей.

Ранее URA.RU писало, что явка на выборы президента России в Курганской области на 15:00 составила 25,51% к середине первого дня голосования. Председатель регионального избиркома сообщил, что этот показатель стал большим из-за того, что избиратели хотели проголосовать перед походом на работу.

В Кургане подвели итоги первого дня выборов
В Кургане подвели итоги первого дня выборов

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В Курганской области завершился первый день голосования на выборах президента Российской Федерации. Явка к 20:00 составила 38,68%. Проголосовали более 246 тысяч избирателей. Об этом сообщает Избирательная комиссия Курганской области. «Наибольшая явка зафиксирована в Звериноголовском (57,55%), Альменевском (49,84%), Далматовском (49,10%), Макушинском (46,11%), Шатровском (46,96%) муниципальных округах», — пишет избирком. В Кургане, по данным Западной ТИК, явка составила 35,38%, по данным Восточной ТИК города Кургана — 31,94%. В Шадринске проголосовали 36,52% избирателей. Ранее URA.RU писало, что явка на выборы президента России в Курганской области на 15:00 составила 25,51% к середине первого дня голосования. Председатель регионального избиркома сообщил, что этот показатель стал большим из-за того, что избиратели хотели проголосовать перед походом на работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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