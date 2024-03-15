Пермский избирком назвал явку на выборах президента по итогам второго дня голосования

Выборы проходят без нарушений
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Явка на выборах президента в Пермском крае составила 54,2%. Такие цифры опубликовала краевая избирательная комиссия в своем telegram-канале.
«Явка на выборах президента в Пермском крае на 20:00 16 марта составила 54,2%. Проголосовали за два дня 1 067 337 избирателей», — говорится в сообщении.
Дистанционным электронным голосованием воспользовались 87% пермяков, которые подали заявление. Выборы в регионе проходят без нарушений. В комиссии и ситуационный центр Общественного наблюдения за голосованием не поступило ни одной жалобы.
Явка на выборах президента РФ в Пермском крае на 20:00 16 марта
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