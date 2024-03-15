15 марта 2024

Пермский избирком назвал явку на выборах президента по итогам второго дня голосования

Во второй день голосования на выборах президента проголосовали 54,2% пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия на ЖД вокзале. Пермь, избирательная комиссия, флаг рф, флаг пермского края, триколор, флаг россии
Выборы проходят без нарушений Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Явка на выборах президента в Пермском крае составила 54,2%. Такие цифры опубликовала краевая избирательная комиссия в своем telegram-канале.

«Явка на выборах президента в Пермском крае на 20:00 16 марта составила 54,2%. Проголосовали за два дня 1 067 337 избирателей», — говорится в сообщении.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 87% пермяков, которые подали заявление. Выборы в регионе проходят без нарушений. В комиссии и ситуационный центр Общественного наблюдения за голосованием не поступило ни одной жалобы.

Явка на выборах президента РФ в Пермском крае на 20:00 16 марта
Явка на выборах президента РФ в Пермском крае на 20:00 16 марта

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Явка на выборах президента в Пермском крае составила 54,2%. Такие цифры опубликовала краевая избирательная комиссия в своем telegram-канале. «Явка на выборах президента в Пермском крае на 20:00 16 марта составила 54,2%. Проголосовали за два дня 1 067 337 избирателей», — говорится в сообщении. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 87% пермяков, которые подали заявление. Выборы в регионе проходят без нарушений. В комиссии и ситуационный центр Общественного наблюдения за голосованием не поступило ни одной жалобы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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