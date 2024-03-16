В Каменске-Уральском на жительницу рухнула глыба льда

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Виды города. Челябинск, снег, глыба, глыба льда, снеговая куча, обвал снега, снежная глыба
Прокуратура ищет виновника инцидента Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку после схода наледи на пенсионерку 1950 года рождения. Пострадавшая самостоятельно рассказала о происшествии и обратилась к медикам, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура г. Каменск-Уральский организовала проверку в связи со сходом наледи на женщину… 16 марта 2024 года в 18:20 на пульт оперативных служб поступило сообщение о падении наледи на женщину 1950 года рождения, которая проходила возле дома № 99а по улице 2-я Рабочая города Каменск-Уральский», — говорится в telegram-канале ведомства. Бригада скорой помощи осмотрела пострадавшую.

Прокуратура даст оценку действиям сотрудников УК, обслуживающей дом, рядом с которым пострадала женщина. В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства инцидента.

В Серове 16 марта на женщину также упала глыба льда. Она самостоятельно вызвала диспетчерскую службу, после чего ее осмотрели медики. Серовская прокуратура организовала проверку инцидента.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку после схода наледи на пенсионерку 1950 года рождения. Пострадавшая самостоятельно рассказала о происшествии и обратилась к медикам, сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура г. Каменск-Уральский организовала проверку в связи со сходом наледи на женщину… 16 марта 2024 года в 18:20 на пульт оперативных служб поступило сообщение о падении наледи на женщину 1950 года рождения, которая проходила возле дома № 99а по улице 2-я Рабочая города Каменск-Уральский», — говорится в telegram-канале ведомства. Бригада скорой помощи осмотрела пострадавшую. Прокуратура даст оценку действиям сотрудников УК, обслуживающей дом, рядом с которым пострадала женщина. В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства инцидента. В Серове 16 марта на женщину также упала глыба льда. Она самостоятельно вызвала диспетчерскую службу, после чего ее осмотрели медики. Серовская прокуратура организовала проверку инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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