В Каменске-Уральском на жительницу рухнула глыба льда

16 марта 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Прокуратура ищет виновника инцидента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку после схода наледи на пенсионерку 1950 года рождения. Пострадавшая самостоятельно рассказала о происшествии и обратилась к медикам, сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура г. Каменск-Уральский организовала проверку в связи со сходом наледи на женщину… 16 марта 2024 года в 18:20 на пульт оперативных служб поступило сообщение о падении наледи на женщину 1950 года рождения, которая проходила возле дома № 99а по улице 2-я Рабочая города Каменск-Уральский», — говорится в telegram-канале ведомства. Бригада скорой помощи осмотрела пострадавшую. Прокуратура даст оценку действиям сотрудников УК, обслуживающей дом, рядом с которым пострадала женщина. В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства инцидента. В Серове 16 марта на женщину также упала глыба льда. Она самостоятельно вызвала диспетчерскую службу, после чего ее осмотрели медики. Серовская прокуратура организовала проверку инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) прокуратура начала проверку после схода наледи на пенсионерку 1950 года рождения. Пострадавшая самостоятельно рассказала о происшествии и обратилась к медикам, сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура г. Каменск-Уральский организовала проверку в связи со сходом наледи на женщину… 16 марта 2024 года в 18:20 на пульт оперативных служб поступило сообщение о падении наледи на женщину 1950 года рождения, которая проходила возле дома № 99а по улице 2-я Рабочая города Каменск-Уральский», — говорится в telegram-канале ведомства. Бригада скорой помощи осмотрела пострадавшую. Прокуратура даст оценку действиям сотрудников УК, обслуживающей дом, рядом с которым пострадала женщина. В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства инцидента. В Серове 16 марта на женщину также упала глыба льда. Она самостоятельно вызвала диспетчерскую службу, после чего ее осмотрели медики. Серовская прокуратура организовала проверку инцидента.