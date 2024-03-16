В Свердловской области на женщину упала глыба льда

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Сосульки, оттепель. Курган, сосульки
Прокуратура выяснит, кто виноват в травмах женщины Фото:

Прокуратура Серова начала проверку после инцидента со сходом наледи на женщину. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«В настоящее время известно, что вышеуказанный многоквартирный дом обслуживает ООО 'УК ДомСервис'. В ходе проверки будет оценена законность действий управляющей компании, ответственной за содержание здания», — отметила Канатова.

Инцидент произошел 16 марта на улице Жданова, 19, в Серове. Женщина, на которую упала наледь с крыши, самостоятельно вызвала диспетчерскую службу. Пострадавшую осмотрели медики скорой помощи.

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Прокуратура Серова начала проверку после инцидента со сходом наледи на женщину. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «В настоящее время известно, что вышеуказанный многоквартирный дом обслуживает ООО 'УК ДомСервис'. В ходе проверки будет оценена законность действий управляющей компании, ответственной за содержание здания», — отметила Канатова. Инцидент произошел 16 марта на улице Жданова, 19, в Серове. Женщина, на которую упала наледь с крыши, самостоятельно вызвала диспетчерскую службу. Пострадавшую осмотрели медики скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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