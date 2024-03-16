Британский консул в Екатеринбурге заявил, что Крым и Донбасс — это Украина. Скрин

16 марта 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Амир Котеча (справа без головного убора) сделал заявление в разгар выборов президента России Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Генеральный генконсул в Екатеринбурге Амир Котеча заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Такое мнение дипломат озвучил в социальной сети X (бывший Твиттер). В сообщении консул задался вопросом: «Если Крым и Донецк — это Украина, то почему там идут выборы?». Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, поделился, что заявление Котечи вызвало недоумение у многих россиян. «Это прямой призыв не голосовать и бойкотировать выборы», — считает собеседник агентства. Амир Котеча назначен генконсулом в Екатеринбурге летом прошлого года. Его предшественник Ричард Дьюэлл в марте 2023 года покинул Урал. В марте 2014 Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу присоединения к России. Котеча заявил, что Крым и новые территории России принадлежат Украине Фото: скрин соцсети Амира Котечи Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный генконсул в Екатеринбурге Амир Котеча заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Такое мнение дипломат озвучил в социальной сети X (бывший Твиттер). В сообщении консул задался вопросом: «Если Крым и Донецк — это Украина, то почему там идут выборы?». Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, поделился, что заявление Котечи вызвало недоумение у многих россиян. «Это прямой призыв не голосовать и бойкотировать выборы», — считает собеседник агентства. Амир Котеча назначен генконсулом в Екатеринбурге летом прошлого года. Его предшественник Ричард Дьюэлл в марте 2023 года покинул Урал. В марте 2014 Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу присоединения к России.