Британский консул в Екатеринбурге заявил, что Крым и Донбасс — это Украина. Скрин

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Посол Великобритании в России Найджел Кейси. Екатеринбург, кейси найджел, котеча амир
Амир Котеча (справа без головного убора) сделал заявление в разгар выборов президента России Фото:
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Генеральный генконсул в Екатеринбурге Амир Котеча заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Такое мнение дипломат озвучил в социальной сети X (бывший Твиттер).

В сообщении консул задался вопросом: «Если Крым и Донецк — это Украина, то почему там идут выборы?». Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, поделился, что заявление Котечи вызвало недоумение у многих россиян. «Это прямой призыв не голосовать и бойкотировать выборы», — считает собеседник агентства.

Амир Котеча назначен генконсулом в Екатеринбурге летом прошлого года. Его предшественник Ричард Дьюэлл в марте 2023 года покинул Урал.

В марте 2014 Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу присоединения к России.

Котеча заявил, что Крым и новые территории России принадлежат Украине
Котеча заявил, что Крым и новые территории России принадлежат Украине
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Генеральный генконсул в Екатеринбурге Амир Котеча заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Такое мнение дипломат озвучил в социальной сети X (бывший Твиттер). В сообщении консул задался вопросом: «Если Крым и Донецк — это Украина, то почему там идут выборы?». Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, поделился, что заявление Котечи вызвало недоумение у многих россиян. «Это прямой призыв не голосовать и бойкотировать выборы», — считает собеседник агентства. Амир Котеча назначен генконсулом в Екатеринбурге летом прошлого года. Его предшественник Ричард Дьюэлл в марте 2023 года покинул Урал. В марте 2014 Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу присоединения к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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