Генеральный генконсул в Екатеринбурге Амир Котеча заявил, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Такое мнение дипломат озвучил в социальной сети X (бывший Твиттер).
В сообщении консул задался вопросом: «Если Крым и Донецк — это Украина, то почему там идут выборы?». Источник URA.RU, связанный с силовыми структурами, поделился, что заявление Котечи вызвало недоумение у многих россиян. «Это прямой призыв не голосовать и бойкотировать выборы», — считает собеседник агентства.
Амир Котеча назначен генконсулом в Екатеринбурге летом прошлого года. Его предшественник Ричард Дьюэлл в марте 2023 года покинул Урал.
В марте 2014 Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу присоединения к России.
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