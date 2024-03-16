16 марта 2024

Три российских региона атакованы ракетами и беспилотниками ВСУ

Белгородская, Брянская и Калужская области атакованы ракетами и беспилотниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, ск, обстрел
Из-за обстрела Грайворонского городского округа около 10 населенных пунктов осталось без света Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три российских региона — Белгородская, Брянская и Калужская области — подверглись атакам ракетами и беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главное об этих событиях.

Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ совершили попытку атаковать Брянский район. Для удара они использовали баллистическую ракету С-200. С помощью системы ПВО она была сбита, никто не пострадал, но из-за регулярных диверсий украинских войск, в Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности.

Над Калужской областью сбили три беспилотника

Над Кировским районом Калужской области было замечено три беспилотника. С помощью системы ПВО их удалось сбить. На месте происшествия работают оперативные службы, жертв и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области

ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Из-за этого нападения около десяти населенных пунктов остаются без электричества, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также последствиями атаки стало возгорание двух частных домов, трех автомобилей и повреждение одного соцобъекта — в нем посекло окна. Жертв и пострадавших нет.

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Три российских региона — Белгородская, Брянская и Калужская области — подверглись атакам ракетами и беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главное об этих событиях. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ совершили попытку атаковать Брянский район. Для удара они использовали баллистическую ракету С-200. С помощью системы ПВО она была сбита, никто не пострадал, но из-за регулярных диверсий украинских войск, в Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности. Над Кировским районом Калужской области было замечено три беспилотника. С помощью системы ПВО их удалось сбить. На месте происшествия работают оперативные службы, жертв и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Из-за этого нападения около десяти населенных пунктов остаются без электричества, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также последствиями атаки стало возгорание двух частных домов, трех автомобилей и повреждение одного соцобъекта — в нем посекло окна. Жертв и пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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