Происшествия Три российских региона атакованы ракетами и беспилотниками ВСУ Белгородская, Брянская и Калужская области атакованы ракетами и беспилотниками 17 марта 2024 в 04:26 Размер текста - 17 + Из-за обстрела Грайворонского городского округа около 10 населенных пунктов осталось без света Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три российских региона — Белгородская, Брянская и Калужская области — подверглись атакам ракетами и беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главное об этих событиях. Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200 Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ совершили попытку атаковать Брянский район. Для удара они использовали баллистическую ракету С-200. С помощью системы ПВО она была сбита, никто не пострадал, но из-за регулярных диверсий украинских войск, в Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности. Над Калужской областью сбили три беспилотника Над Кировским районом Калужской области было замечено три беспилотника. С помощью системы ПВО их удалось сбить. На месте происшествия работают оперативные службы, жертв и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Из-за этого нападения около десяти населенных пунктов остаются без электричества, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также последствиями атаки стало возгорание двух частных домов, трех автомобилей и повреждение одного соцобъекта — в нем посекло окна. Жертв и пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Три российских региона — Белгородская, Брянская и Калужская области — подверглись атакам ракетами и беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главное об этих событиях. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ВСУ совершили попытку атаковать Брянский район. Для удара они использовали баллистическую ракету С-200. С помощью системы ПВО она была сбита, никто не пострадал, но из-за регулярных диверсий украинских войск, в Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности. Над Кировским районом Калужской области было замечено три беспилотника. С помощью системы ПВО их удалось сбить. На месте происшествия работают оперативные службы, жертв и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Из-за этого нападения около десяти населенных пунктов остаются без электричества, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также последствиями атаки стало возгорание двух частных домов, трех автомобилей и повреждение одного соцобъекта — в нем посекло окна. Жертв и пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям