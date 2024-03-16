В Кургане ценник на проектные работы в недостроенном СИЗО вырос вдвое

17 марта 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Победитель аукциона снизил стоимость работ почти на миллион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выбрали подрядчика, который составит смету после проведения обследовательских и изыскательских работ в недостроенном здании курганского СИЗО по улице 2-я Часовая, 46. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». По сравнению с прошлым годом цена изменились с 5,8 млн до 14,7 млн рублей. «Объект закупки: разработка проектно-сметной документации, обмерные, изыскательские и обследовательские работы по объекту: „СИЗО-1 в Кургане на 608 мест, строительство режимного корпуса на 365 мест“. С проведением первичной госэкспертизы в рамках государственного оборонного заказа» — указано в описании закупки. Начальная и максимальная цена контракта — 14 785 297,87 рубля. Заявки на аукцион принимались с 6 по 14 марта. Победителя выбрали на следующий день после окончания торгов. Им стал подрядчик, предложивший 13 824 253,5 рубля. Всего в конкурсе участвовали два претендента. Здание курганского СИЗО на улице 2-й Часовой не могут достроить более шести лет. Во время строительства субподрядчик присвоил себе порядка 47 млн рублей при монтаже техоборудования. Глава компании получил три года лишения свободы за хищение и мошенничество в особо крупном размере. Вина экс-главы курганского УФСИН Ильгиза Ильясова в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве СИЗО доказана не была. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане выбрали подрядчика, который составит смету после проведения обследовательских и изыскательских работ в недостроенном здании курганского СИЗО по улице 2-я Часовая, 46. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». По сравнению с прошлым годом цена изменились с 5,8 млн до 14,7 млн рублей. «Объект закупки: разработка проектно-сметной документации, обмерные, изыскательские и обследовательские работы по объекту: „СИЗО-1 в Кургане на 608 мест, строительство режимного корпуса на 365 мест“. С проведением первичной госэкспертизы в рамках государственного оборонного заказа» — указано в описании закупки. Начальная и максимальная цена контракта — 14 785 297,87 рубля. Заявки на аукцион принимались с 6 по 14 марта. Победителя выбрали на следующий день после окончания торгов. Им стал подрядчик, предложивший 13 824 253,5 рубля. Всего в конкурсе участвовали два претендента. Здание курганского СИЗО на улице 2-й Часовой не могут достроить более шести лет. Во время строительства субподрядчик присвоил себе порядка 47 млн рублей при монтаже техоборудования. Глава компании получил три года лишения свободы за хищение и мошенничество в особо крупном размере. Вина экс-главы курганского УФСИН Ильгиза Ильясова в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве СИЗО доказана не была.