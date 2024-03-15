Что и в каком количестве выиграли курганцы в первый день викторины. Список

Курганцы в первый день викторины выиграли почти 2000 подарков

16 марта 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

В первый день в Курганской области разыграли почти 2000 подарков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Участники викторины, которая прошла в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», в первый день его проведения выиграли сотни призов, в том числе и автомобиль. URA.RU приводит список техники, которую получили победители. «Дорогие участники нашей лотереи! Мы рады сообщить, что все номера победителей билетов опубликованы. Теперь вы можете проверить номера», — указано в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Курганцы выиграли: Автомобиль Niva Travel. Его получил пенсионер Иван Иваниенко;

34 электросамоката;

105 телевизоров;

93 умных колонки;

34 смартфона;

135 мультиварок;

116 фенов;

135 внешних аккумуляторов (power bank);

90 мясорубок;

211 кухонных весов;

86 тонометров;

91 аккумуляторный шуруповерт;

136 сушилок для овощей;

92 блендера;

213 утюгов;

215 чайников;

116 миксеров Всего было разыграно почти 2000 подарков. Розыгрыши проходят с 15 по 17 марта. Каждый раз в нем участвуют билеты, которые зарегистрировали в этот день. 18 марта среди обладателей всех билетов будет разыграна квартира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники викторины, которая прошла в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», в первый день его проведения выиграли сотни призов, в том числе и автомобиль. URA.RU приводит список техники, которую получили победители. «Дорогие участники нашей лотереи! Мы рады сообщить, что все номера победителей билетов опубликованы. Теперь вы можете проверить номера», — указано в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Курганцы выиграли: Всего было разыграно почти 2000 подарков. Розыгрыши проходят с 15 по 17 марта. Каждый раз в нем участвуют билеты, которые зарегистрировали в этот день. 18 марта среди обладателей всех билетов будет разыграна квартира.