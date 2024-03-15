15 марта 2024

Что и в каком количестве выиграли курганцы в первый день викторины. Список

Курганцы в первый день викторины выиграли почти 2000 подарков
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. День второй. Курган
В первый день в Курганской области разыграли почти 2000 подарков Фото:
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Участники викторины, которая прошла в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», в первый день его проведения выиграли сотни призов, в том числе и автомобиль. URA.RU приводит список техники, которую получили победители.

«Дорогие участники нашей лотереи! Мы рады сообщить, что все номера победителей билетов опубликованы. Теперь вы можете проверить номера», — указано в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Курганцы выиграли:

  • Автомобиль Niva Travel. Его получил пенсионер Иван Иваниенко;
  • 34 электросамоката;
  • 105 телевизоров;
  • 93 умных колонки;
  • 34 смартфона;
  • 135 мультиварок;
  • 116 фенов;
  • 135 внешних аккумуляторов (power bank);
  • 90 мясорубок;
  • 211 кухонных весов;
  • 86 тонометров;
  • 91 аккумуляторный шуруповерт;
  • 136 сушилок для овощей;
  • 92 блендера;
  • 213 утюгов;
  • 215 чайников;
  • 116 миксеров

Всего было разыграно почти 2000 подарков. Розыгрыши проходят с 15 по 17 марта. Каждый раз в нем участвуют билеты, которые зарегистрировали в этот день. 18 марта среди обладателей всех билетов будет разыграна квартира.

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Участники викторины, которая прошла в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», в первый день его проведения выиграли сотни призов, в том числе и автомобиль. URA.RU приводит список техники, которую получили победители. «Дорогие участники нашей лотереи! Мы рады сообщить, что все номера победителей билетов опубликованы. Теперь вы можете проверить номера», — указано в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Курганцы выиграли: Всего было разыграно почти 2000 подарков. Розыгрыши проходят с 15 по 17 марта. Каждый раз в нем участвуют билеты, которые зарегистрировали в этот день. 18 марта среди обладателей всех билетов будет разыграна квартира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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