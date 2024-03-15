Участники викторины, которая прошла в рамках фестиваля «Весна в семью пришла», в первый день его проведения выиграли сотни призов, в том числе и автомобиль. URA.RU приводит список техники, которую получили победители.
«Дорогие участники нашей лотереи! Мы рады сообщить, что все номера победителей билетов опубликованы. Теперь вы можете проверить номера», — указано в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Курганцы выиграли:
- Автомобиль Niva Travel. Его получил пенсионер Иван Иваниенко;
- 34 электросамоката;
- 105 телевизоров;
- 93 умных колонки;
- 34 смартфона;
- 135 мультиварок;
- 116 фенов;
- 135 внешних аккумуляторов (power bank);
- 90 мясорубок;
- 211 кухонных весов;
- 86 тонометров;
- 91 аккумуляторный шуруповерт;
- 136 сушилок для овощей;
- 92 блендера;
- 213 утюгов;
- 215 чайников;
- 116 миксеров
Всего было разыграно почти 2000 подарков. Розыгрыши проходят с 15 по 17 марта. Каждый раз в нем участвуют билеты, которые зарегистрировали в этот день. 18 марта среди обладателей всех билетов будет разыграна квартира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.