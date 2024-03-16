Медсестра из поселка Ваховский Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину своему сыну.
«Очень рада, не верится. Машину подарю сыну», — сообщила медсестра в видео, размещенном в telegram-канале властей Нижневартовского района.
Демина работает в Ваховской врачебной амбулатории. Она узнала о подарке, когда пришла на выборы президента России и активировала код викторины.
Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры». Он сразу сообщил о выигрыше своим друзьям.
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