Политика Выборы Медсестра из ХМАО подарит сыну машину, выигранную в викторине. Видео 17 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 + Медсестра из Нижневартовского района выиграла автомобиль в викторине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Медсестра из поселка Ваховский Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину своему сыну. «Очень рада, не верится. Машину подарю сыну», — сообщила медсестра в видео, размещенном в telegram-канале властей Нижневартовского района. Демина работает в Ваховской врачебной амбулатории. Она узнала о подарке, когда пришла на выборы президента России и активировала код викторины. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры». Он сразу сообщил о выигрыше своим друзьям. Автор видео: telegram-канал «Нижневартовский район официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Медсестра из поселка Ваховский Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину своему сыну. «Очень рада, не верится. Машину подарю сыну», — сообщила медсестра в видео, размещенном в telegram-канале властей Нижневартовского района. Демина работает в Ваховской врачебной амбулатории. Она узнала о подарке, когда пришла на выборы президента России и активировала код викторины. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры». Он сразу сообщил о выигрыше своим друзьям. Автор видео: telegram-канал «Нижневартовский район официально» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям