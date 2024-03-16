16 марта 2024

Медсестра из ХМАО подарит сыну машину, выигранную в викторине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра из Нижневартовского района выиграла автомобиль в викторине Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Медсестра из поселка Ваховский Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину своему сыну.

«Очень рада, не верится. Машину подарю сыну», — сообщила медсестра в видео, размещенном в telegram-канале властей Нижневартовского района.

Демина работает в Ваховской врачебной амбулатории. Она узнала о подарке, когда пришла на выборы президента России и активировала код викторины.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры». Он сразу сообщил о выигрыше своим друзьям.

Автор видео: telegram-канал «Нижневартовский район официально»

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Медсестра из поселка Ваховский Нижневартовского района ХМАО Ольга Демина выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она рассказала, что подарит машину своему сыну. «Очень рада, не верится. Машину подарю сыну», — сообщила медсестра в видео, размещенном в telegram-канале властей Нижневартовского района. Демина работает в Ваховской врачебной амбулатории. Она узнала о подарке, когда пришла на выборы президента России и активировала код викторины. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры». Он сразу сообщил о выигрыше своим друзьям. Автор видео: telegram-канал «Нижневартовский район официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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