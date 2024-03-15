15 марта 2024

Житель ХМАО с ОВЗ выиграл машину в викторине. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-показ ИННОПРОМ-2023. Екатеринбург, лада веста, автодискавери
Мужчина стал обладателем «Лады Весты» Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры» во время президентских выборов. Об этом сообщило правительство региона.

«Я просто в шоке! Впервые решил принять участие в Викторине и до этого никогда не получал никаких подарков. И такая удача! Позвонил уже своим друзьям, не все и не сразу поверили, как и я сам», — передают слова Максим в telegram-канале правительства региона.

Максим Охрименко стал обладателем нового автомобиля «Лада Веста». Транспорт станет для него отличным помощником, так как у мужчины ограниченные возможности здоровья, и еще одна машина не будет лишним.

В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, во второй день жительница Пыть-Ях в этой же викторине получила машину. Девушка планирует поехать на машине в отпуск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры» во время президентских выборов. Об этом сообщило правительство региона. «Я просто в шоке! Впервые решил принять участие в Викторине и до этого никогда не получал никаких подарков. И такая удача! Позвонил уже своим друзьям, не все и не сразу поверили, как и я сам», — передают слова Максим в telegram-канале правительства региона. Максим Охрименко стал обладателем нового автомобиля «Лада Веста». Транспорт станет для него отличным помощником, так как у мужчины ограниченные возможности здоровья, и еще одна машина не будет лишним. В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, во второй день жительница Пыть-Ях в этой же викторине получила машину. Девушка планирует поехать на машине в отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...