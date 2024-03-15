Житель ХМАО с ОВЗ выиграл машину в викторине. Скрин

16 марта 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Мужчина стал обладателем «Лады Весты» Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры» во время президентских выборов. Об этом сообщило правительство региона. «Я просто в шоке! Впервые решил принять участие в Викторине и до этого никогда не получал никаких подарков. И такая удача! Позвонил уже своим друзьям, не все и не сразу поверили, как и я сам», — передают слова Максим в telegram-канале правительства региона. Максим Охрименко стал обладателем нового автомобиля «Лада Веста». Транспорт станет для него отличным помощником, так как у мужчины ограниченные возможности здоровья, и еще одна машина не будет лишним. В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, во второй день жительница Пыть-Ях в этой же викторине получила машину. Девушка планирует поехать на машине в отпуск. Фото: telegram-канал правительства ХМАО» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нижневартовска (ХМАО) с ограниченными возможностями здоровья Максим Охрименко выиграл машину в викторине «Достижения Югры» во время президентских выборов. Об этом сообщило правительство региона. «Я просто в шоке! Впервые решил принять участие в Викторине и до этого никогда не получал никаких подарков. И такая удача! Позвонил уже своим друзьям, не все и не сразу поверили, как и я сам», — передают слова Максим в telegram-канале правительства региона. Максим Охрименко стал обладателем нового автомобиля «Лада Веста». Транспорт станет для него отличным помощником, так как у мужчины ограниченные возможности здоровья, и еще одна машина не будет лишним. В первый день голосования сотрудница полиции из Междуреченского тоже выиграла новый автомобиль в викторине. Сюрприз ждал девушку после ночного дежурства. Кроме того, во второй день жительница Пыть-Ях в этой же викторине получила машину. Девушка планирует поехать на машине в отпуск.